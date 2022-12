Britisk etterretning: Uro i toppen av Russlands militære hierarki

For en drøy uke siden slaktet den tidligere FSB-offiseren Igor Girkin Russlands krigføring i Ukraina. Det skal ha skapt uro for Putin.

En kombinasjon av slakt fra tidligere FSB-offiser Igor Girkin og rykter om en sparket russisk general skal prege toppen av Russlands militære hierarki.

6. desember påsto den velkjente russiske nasjonalisten og tidligere FSB-offiseren Igor Girkin at han har tilbragt to måneder med en bataljon ved frontlinjene i Donetsk.

Etter sitt to måneder lange opphold, kritiserte Girkin Russlands krigføring i Ukraina på det sterkeste, og påsto at han har avslørt flere svakheter ved Russlands strategiske planlegging.

Girkin hånet det russiske militæret, og stilte spørsmålstegn ved nytten av deres metoder i moderne krigføring.

Nå skal det ha oppstått uro som trolig strekker seg hele veien til toppen av Russlands militære hierarki, skriver det britiske forsvarsdepartementet i sin daglige rapport onsdag.

Rykter om sparket russisk general

Russlands president Vladimir Putin og general Valerij Gerasimov har hatt et tett samarbeid det siste året.

Det britiske forsvarsdepartementet omtaler også rykter som har versert i sosiale medier de siste 48 timene. Ryktene antyder at den russiske generalen Valerij Gerasimov, som leder den russiske generalstaben, kan ha fått sparken.

– Ryktene som har gått i sosiale medier de siste 48 timene, som omhandler at general Gerasimov kan ha fått sparken, kan ikke verifiseres. Likevel er det trolig at uroen strekker seg helt til toppen av Russlands militære hierarki, skriver det britiske forsvarsdepartementet på Twitter.

Ifølge tankesmien Institute for the Study of War (ISW) har det russiske forsvarsdepartementet avvist ryktene om at Gerasimov har blitt, eller vil bli, erstattet.

Igor Girkin spilte en viktig rolle i Russlands annektering av Krim-halvøya i 2014, og var deretter med på å organisere pro-russiske militser i det østlige Ukraina.

– Fullstendig råttent

I en 90 minutter lang video Girkin har publisert på en nasjonalistisk blogg, forteller han at flere russiske offiserer er misfornøyde med Putin og andre militærtopper. Årsaken til misnøyen skal være den dårlige gjennomføringen av krigen.

– Folk skjuler ikke engang synspunktene sine, som, hvordan skal jeg si det, ikke akkurat er komplimenterende om presidenten eller forsvarsministeren, sier Girkin i videoen.

Det skriver britiske Sky News.

Videre i videoen analyserer Girkin Russlands innsats i krigen, og retter sin egen kritikk mot ledelsen:

– Fiskens hode er fullstendig råttent, sier han.

Girkin mener det russiske militæret trenger reformer og nye, kompetente ledere, som kunne lede en vellykket militæroffensiv.

Dømt for nedskytning av passasjerfly

Girkin spilte selv en viktig rolle i Russlands annektering av Krim-halvøya i 2014, og var deretter med på å organisere pro-russiske militser i det østlige Ukraina.

Han er også en av tre menn som i november ble dømt til livsvarig fengsel for å ha skutt ned et passasjerfly over Ukraina i 2014. Ingen av de tiltalte møtte opp til rettssaken, som ble holdt i nederlandsk domstol.

Det var 17. juli 2014 at Malaysian Air-flyet MH17 på vei fra Amsterdam til Kuala Lumpur ble skutt ned over Ukraina. 298 mennesker ble drept. De fleste nederlendere.