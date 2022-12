Tidligere russisk spion om USA-Russland-utvekslingen: – Vi har makten, mine venner

Eks-spionen og medlem av Statsdumaen Maria Butina (34) jubler over USAs valg om å utveksle basketballspiller Brittney Griner med den notoriske «dødens kjøpmann» Viktor Bout.

Torsdag kom nyheten om at Russland hadde besluttet å løslate den amerikanske idrettsutøveren Brittney Griner i bytte mot noen de regnet med å aldri få tilbake; våpenhandleren Viktor Bout, kjent som «dødens kjøpmann».

Løslatelsen kommer etter at Russland og USA inngikk en avtale om fangeutveksling. Ifølge ikke navngitte kilder har avtalen blitt forhandlet fram de siste ukene. USAs president Joe Biden skal ha gitt grønt lys så sent som i forrige uke, skriver CBS News.

Torsdag bekreftet russiske myndigheter at Bout, som er en av verdens mest beryktede våpenhandlere og knyttes til noen av de mest voldelige konfliktene i verden de siste tiårene, er på russisk jord igjen.

Han sonet en 25 år lang dom i USA da han ble vedtatt løslatt i bytte mot 32 år gamle Griner.

Den russiske våpenselgeren Viktor Bout er tilbake i Russland. Bildet er fra Bangkok i 2009, da han ble lurt i en felle av amerikanske agenter. Les mer Lukk

Eks-spion: – USA kapitulerte

En av de som jubler over vedtaket er eeks-spion og nåværende medlem av den russiske statsdumaen Maria Butina, skriver Reuters.

– USA har kapitulert, og dette er et bevis på at Russland aldri gir opp kampen for sitt folk. Russland har aldri glemt ham, sier 34-åringen.

Spion-dømte Maria Butina studerte i USA.

Butina har selv erfart å sitte i fengsel i USA, etter å ha erkjent seg skyldig i konspirasjon, da hun forsøkte å infiltrere The National Rifle Association (NRA), som del av et Kreml-ledet forsøk på å påvirke det amerikanske valget i 2016.

Hun hadde kommet seg inn i USA på studentvisum, og studerte på papiret ved et amerikansk universitet. Etter å ha sonet en dom på 15 måneder ble hun omsider løslatt og fikk dra tilbake til Russland. Hun ble valgt inn i Statsdumaen, underhuset i Russlands føderale forsamling, i 2021.

Hun anser den ferske fangeutvekslingen som en russisk seier.

– Russland har kjempet for å få Bout løslatt, en person som USA fundamentalt sett ikke ønsket å gi slipp på på flere år. Her er det vi som har makten, mine venner, sier Butina.

Men hvem er «dødens kjøpmann»?

Viktor Bout avbildet i Thailand tilknyttet utleveringen til USA. Les mer Lukk

Har plassert våpen i hendene på terrorister

Den 55 år gamle russeren ble født i Tadsjikistan i det daværende Sovjetunionen. Etter å ha tjenestegjort i forsvaret, begynte han å jobbe med flyfrakt på 1990-tallet i kjølvannet av Sovjetunionens kollaps, skriver BBC.

Kallenavnet fikk han i 2003, da den britiske viseministeren Peter Hain, etter å ha lest en rapport om Bout, døpte ham «dødens kjøpmann». Hvor han anklaget Bout for å «kontrollere fly og handelsruter for våpen fra Øst-Europa til Liberia og Angola».

Medier i Midtøsten har påstått at Bout har levert våpen til al-Qaida og Taliban. Han skal også ha levert våpen til begge sider i borgerkrigen i Angola og til krigsherrer og regjeringen i flere andre konflikter i Afrika.

I 2010 ble han utlevert fra Thailand til USA, etter å ha blitt lurt i en felle av amerikanske agenter som utga seg for å være medlem av colombianske Farc-geriljaen. De latet som om de ønsket å kjøpe raketter som skulle brukes til å drepe amerikanske piloter, men i realiteten skulle de bare sørge for å få Bout på thailandsk jord, slik at de kunne få ham utlevert til USA.

En domstol i New York dømte Bout 25 års fengsel for ulovlig salg av våpen til terrororganisasjoner, og lite tydet på at han kom til å bli løslatt.

Her er basketballstjernen Brittney Griner på vei hjem igjen. Bildet ble tatt 8. desember. Les mer Lukk

Basketballstjerne pågrepet en uke før krigen brøt ut

Så ble den 32 år gamle amerikanske idrettsstjernen Brittney Griner pågrepet på en flyplass i Moskva. Pågripelsen fant sted 17. februar, nøyaktig en uke før Russland invaderte Ukraina. Årsaken var at hun hadde cannabisolje i bagasjen.

4. august ble hun dømt til ni års fengsel for narkotikasmugling, og 9. november ble hun overført til en ikke-navngitt straffeleir i Russland.

29. november gikk Russlands viseutenriksminister Sergej Rjabkov ut og sa at de håpet på en fangeutveksling med USA. Litt over en uke senere møttes amerikanske og russiske myndigheter på nøytral grunn i Abu Dhabi, hvor de ble enige om en fangeutveksling der Griner byttes mot Bout.

I sitt første intervju med statseide Russia Today sier 55 år gamle Viktour Bout at det ikke handler om hvorvidt han er en viktig brikke i det russiske spillet eller ikke.

– Jeg tror ikke jeg, på noe som helst måte, er viktig for russisk politikk. Dette handler utelukkende om at vi ikke etterlater våre egne, sier Bout.

Kreml har hele tiden hevdet at Bout er uskyldig.