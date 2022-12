Meldinger om droneangrep mot flyplass i Russland

NTB

Enda en russisk flyplass ser ut til å være truffet i et droneangrep, dagen etter to lignende angrep. En oljetank tok fyr, men det er ikke meldt om personskader

Flyplassen ligger i Kursk-regionen, som grenser til Ukraina.

– Som resultat av droneangrepet i området ved Kursk flyplass tok en oljetank fyr. Ingen er drept eller såret, sier guvernør Roman Starovojt i en melding i sosiale medier tidlig tirsdag morgen.

Han har ikke sagt noe om hvor dronen kom fra. Foreløpig har ingen medier kunnet verifisere meldingene.

Mandag anklaget russiske myndigheter Ukraina for å ha stått bak droneangrep mot to militære flyplasser i Russland, i henholdsvis Rjazan-regionen og Saratov-regionen. Tre soldater ble drept og fire andre såret, ifølge russiske myndigheter.

Det russiske forsvarsdepartementet har uttalt at Ukraina «forsøkte å angripe» flyplassene. Det hevder at dronene ble skutt ned, men at vrakgods falt ned og eksploderte, og at det var dette som førte til at soldater ble drept og såret.