EU-sjef vil ha spesialdomstol for å stille Russland for retten

NTB

EU-topp Ursula von der Leyen vil ha en internasjonal spesialdomstol til å rettsforfølge Russland. Hun vil også bruke russiske midler til å gjenoppbygge Ukraina.

– Samtidig som vi fortsatt støtter Den internasjonale straffedomstolen, foreslår vi å opprette en FN-støttet spesialdomstol som skal etterforske og rettsforfølge Russlands angrepskrig, sier von der Leyen i en videouttalelse, som ble lagt ut på Twitter onsdag.

Hun begrunner forslaget med at Russland har drept sivile og forårsaket store ødeleggelser i Ukraina etter at russiske styrker invaderte nabolandet i februar.

– Vi er klare til å arbeide med verdenssamfunnet for å sikre mest mulig støtte til denne spesialdomstolen, sier EU-kommisjonens president.

Krigsskadeerstatning

I samme video sier hun at EU ønsker å finne en måte som gjør det mulig å bruke russiske midler til å betale for ødeleggelsene som krigen har påført Ukraina.

– Russland skal betale for de skadene man har forårsaket. Skadene i Ukraina antas å være i størrelsesordenen 600 milliarder euro, sier von der Leyen.

Hun peker på at allierte land allerede har tilbakeholdt 300 milliarder euro fra den russiske sentralbanken. I tillegg er 19 milliarder euro som tilhører russiske oligarker, frosset ned.

– Russland og dets oligarker skal betale erstatning til Ukraina og dekke utgiftene til å gjenoppbygge landet. Og vi har midlene til å få Russland til å betale, legger hun til.

– Lovlig bruk

Von der Leyen mener det er mulig å finne måter som gjør at en slik pengebruk er i overensstemmelse med loven.

– På kort sikt kan vi sammen med våre partnere skape en struktur der vi kan administrere midlene og investere dem. Vi vil så bruke overskuddet til gagn for Ukraina, sier hun og legger til:

– Og når sanksjonene blir opphevet, så skal midlene brukes slik at Russland betaler full erstatning for skadene i Ukraina. Vi vil arbeide for en internasjonal avtale med våre partnere. Sammen skal vi finne en lovlig måte å gjøre det på, sier hun.