Kinas «Mektige drager» tar opp kampen mot de amerikanske F-22 og F-35 jagerflyene

Men det gjenstår mye før kineserne når opp til amerikansk nivå, mener norsk ekspert.

USAs tilstedeværelse i Sør-Kinahavet har skapt spenning mellom amerikanerne og Kina.

Et av Kinas tiltak for å jevne ut konkurransevilkårene mellom de to landene, og ta et steg nærmere global dominans, er å perfeksjonere sine J-20 stealth jagerfly, også kalt «Mektige drage».

«Mektige drage» er derfor et svar på de amerikanske F-22 og F-35 jagerflyene, skriver Tech Times.

Nå skal Kina ha fått fortgang i produksjonen gjennom en produksjonsmetode i «verdensklasse», og ifølge South China Morning Post nærmer leveringsdatoen seg.

Ekspert: – Ventet at Kina kommer i mål

Men vil de «Mektige dragene» bli bedre enn F-22 og F-35?

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets Høgskole, sier til ABC Nyheter at de kinesiske J-20 i økende grad blir en trussel mot avanserte amerikanskproduserte fly. Men understreker at det fortsatt gjenstår mye før kineserne når opp til amerikansk nivå. Han peker særlig på motorene i J-20 som et problem.

– J-20 er «stealth» og med egenproduserte kinesiske jetmotorer, det vil si at Kina nå utvikler disse selv i stedet for å kjøpe russiske eller produsere under russisk lisens. Per nå er nettopp motoren antatt å være hovedbegrensningen på J-20 frem til den kommer på nivå med de amerikanske flyene. Dette kan ta noe tid med videreutvikling og det har vært forsinkelser, men det er ventet at Kina vil komme i mål, sier Røseth.

Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets Høgskole, Tom Røseth.

Ifølge Tech Times, er J-20-motorene parafindrevne, og dermed så lette at «Mektige drage» kan fly raskere enn lydhastigheten. Parafin er også et billigere drivstoffalternativ for Kina.

Men ifølge Røseth, skal motorene, som kalles «WS-15 turbofan motorer», fortsatt være under utvikling og testing, og er fortsatt ikke spesialtilpasset J-20.

Vil medføre en økt trussel

I tillegg peker han på spørsmål om J-20 mestrer høy hastighet over tid og innehar manøveringsegenskapene til eksempelvis F-22.

– Det gjenstår å se og vil til dels avhenge av videre modifikasjoner på nevnte jetmotor, mener Røseth.

Andre viktige faktorer er kvaliteten på forskjellige komponenter og hvordan de fungerer sammen i J-20, sier Rødseth. For eksempel mellom radar, våpensystemer og pilot.

De nye J-20 jagerflyene er parafindrevne som gjør at de er veldig lette.

– En tredje viktig faktor som kan være en stor utfordring er hvordan flyet fungerer sammen med bakkekontroll, andre fly og andre våpenplattformer. Vi ser nå i Ukraina-krigen at høyteknologiske russiske fly i mindre grad kommer i spill grunnet mangelfull koordinering med bakkestyrker, sier han.

I sum, tror Røseth J-20 fortsatt ikke vil matche F-22 og F-35, selv om det vil medføre en økt trussel.

– Men med videre utvikling, god integrering av systemer og med kommando og kontroll fungerende, vil den kunne nærme seg amerikansk toppnivå.

Vil kunne understøtte og styrke kinesiske interesser i Sør-Kinahavet

J-20 vil også kunne understøtte og styrke kinesiske interesser i Sør-Kinahavet, sier Røseth.

– Kinesisk luftvåpen er en økt trussel for USA uavhengig av J-20. I den grad J-20 vil være en ytterligere faktor vil avhenge av suksess med å ferdigstille jetflyet, samt antallet. Det kan for eksempel være at produksjonsraten blir lav grunnet utviklingsproblemer.

Men med suksess og høy produksjon tror han de nye jagerflyene vil kunne være en økt kapasitet og kapabilitet for Kina.

Det amerikanske militærfartøyet USS Higgins på en rutinemessig visit i Taiwanstredet. Spenningen mellom Kina og USA er stor i Sør-Kinahavet.

– Det er en faktor amerikansk marine og flyvåpen i økende grad må ta hensyn til i sine scenarier og aktiviteter i Stillehavet og spesielt i Sør-Kinahavet og når det gjelder Taiwan, avslutter Røseth.

I tillegg til å snart være i mål med sine nye og forbedrede jagerfly, har Kina også som mål å levere sine H-20 stealth bombefly i disse dager. Dette er enda et fly som er ment å konkurrere med amerikansk teknologi, skriver Tech Times.