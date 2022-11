Første utbrudd på 40 år i verdens største aktive vulkan

NTB

Vulkanen Mauna Loa på Hawaii, som er verdens største aktive vulkan, hadde mandag sitt første utbrudd på nær 40 år.

Bilder fra det amerikanske jordskjelvsenteret USGS viser glødende strømmer av oransjefarget lava som flyter ned fjellsiden og lyser opp natten, og tjukke røyksøyler som stiger til himmels.

Dersom utbruddet eskalerer, kan lavaen utgjøre en trussel for innbyggerne i nærheten av vulkanen, ifølge USGS, og alle 200.000 innbyggere på Hawaiis Big Island er bedt om å være klar til å evakuere, ha en ferdigpakket bag med matvarer, og finne et sted de kan oppholde seg om det blir aktuelt.

Et utbrudd kan være svært dynamisk, og lavastrømmene kan være uberegnelige og skifte kurs raskt, advarer USGS. Under et utbrudd i 1950 fløt lavaen 24 kilometer til kysten på under tre timer.

Veier stengt

Lokale myndigheter har foreløpig ikke utstedt evakueringsordre til tross for at flere veier i regioner er stengt som følge av utbruddet, men sivilforsvaret har åpnet tilfluktssentre siden enkelte innbyggere har flyttet fra utsatte kystområder på eget initiativ.

Utbruddet har vært i emning de siste ukene og begynte søndag kveld etter flere relative kraftige jordskjelv. Først holdt lavaen seg inne i krateret, men mandag begynte den å tyte fram fra sprekker i fjellsiden.

Lavaen kan i verste fall nå fram til øyas største by Hilo, men det ville ta rundt en uke, sier Ken Hon ved Hawaiis vulkansenter.

Stille i 38 år

Mauna Loa har vært stille i snart 40 år etter det forrige utbruddet i 1984. Den er en av fem vulkaner som utgjør The Big Island, som er den sørøstligste av de store øyene på Hawaii.

Mauna Loa er ikke høyest av de fem, men er den største og legger beslag på omtrent halvparten av arealet på øya. I 2018 hadde nabovulkanen Kilauea et utbrudd som varte i flere uker og rammet et boligfelt der 700 boliger ble ødelagt.

Turisme er den viktigste næringen på Hawaii, selv om ikke Big Island er fremste destinasjon, men Big Islands ordfører Mitch Roth spår ikke problemer som følge av utbruddet, selv om det kan bli spektakulært.

– Den gode nyheten er at det ikke blir nødvendig å kjøre fra Kona over til nasjonalparken Hawaii Volcanoes for å se et utbrudd. Det holder å åpne vinduet om natten, og man kan se Mauna Loa i utbrudd fra hele øya, sier han.