Russland mangler kvalitetsstyrker for å erobre viktig område fra Ukraina

Britisk etterretning:

Harde kamper til tross, Russerne står i stampe i Donetsk.

Mens mye fokus de siste månedene har vært på Kharkiv by og fylke (oblast) i nordøst og Kherson by og fylke sørøst i Ukraina, pågår nå knallharde kamper mer midt i mellom, rundt småbyene Pavlivka og Vuhledar sentralt i det sørlige Donetsk fylke.

Både russerne og ukrainerne har sendt store styrker til området, men kun begrensede områder har skiftet hender i løpet av de siste ukers harde kamper.

Nå hevder britiske militære kilder at Russland langt på vei er sjanseløse til å oppnå kontroll over det viktige og svært sentrale området inne i et av de to fylkene de i utgangspunktet var mest opptatt av å ta over, og også annekterte i september – Donetsk og Luhansk, som sammen utgjør Donbas.

Ifølge etterretning fra det brittiske forsvarsdepartementet er Russlands vurdering at «området har potensial til å kunne være utgangspunkt for videre fremrykking nordover i Donetsk for å gjenerobre ukrainsk-kontrollerte områder», skriver Voice of America (VOA).

Det britiske forsvarsdepartementet skriver imidlertid på Twitter at sjansen for at Putins menn skal greie å oppnå dette målet er liten ettersom «det er usannsynlig at Russland er i stand til å samle tilstrekkelig med kvalitetsstyrker til å oppnå et operasjonelt gjennombrudd».

Markerte Holodomor og lovet korn



Lørdag var den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj vert for et toppmøte i Kyiv for å markere at det er 90 år siden Holodomor, sultkatastrofen som Josef Stalin påførte påførte Ukraina vinteren 1932-33.

Zelenskyj brukte anledningen til å bekrefte Ukrainas forpliktelse til å eksportere korn til det globale markedet.

– Generelt, gjennom Ukrainas korn-program, vil vi, innen våren er omme, sende minst 60 skip fra våre havner – minst ti i måneden – til land som står i fare for opp rammes av sult og tørke. Disse landene er Etiopia, Sudan, Sør-Sudan, Somalia, Jemen, Kongo, Kenya og Nigeria, sa den ukrainske presidenten.