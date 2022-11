The Insider: Kreml frykter at sikkerhetsagenter kan saboteres av hypnose

Russlands president Vladimir Putin. Kreml forbereder seg på at fiender skal bruke utradisjonelle metoder under et eventuelt kuppforsøk.

I et lekket notat kommer det frem at Kreml forbereder seg på at deres agenter i et kuppforsøk kan bli utsatt for blant annet hypnose og andre psykologiske teknikker, hevder russisk gravenettsted.

Ifølge et lekket notat, innhentet av det russiske uavhengige gravenettstedet The Insider, forbereder Kremls sikkerhetsagenter seg på eventuelle kuppforsøk, eller et massivt «ideologisk angrep» som de kaller det.

I notatet kommer det ifølge The Insider frem at Kreml forbereder seg på at fienden vil bruke media, sosiale medier, religiøse organisasjoner, hypnose, psykogeneratorer og hverdagslige husholdningsartikler i forbedret innpakning, i et eventuelt kuppforsøk.

Notatet er også omtalt i Business Insider, som ikke har noe kobling til russiske The Insider.

Myter fra sovjettiden

Den russiske sikkerhetstjenesten (FSO) vil svare med ulike tiltak, ifølge notatet.

Blant annet bruk av motpropaganda, ukentlige politiske treningssamlinger og kollektive kirkebesøk. De vil også jobbe med å identifisere mentalt ustabile FSO-offiserer.

Videre beskrives en plan for å styrke agentene og offiserenes mentale motstandskraft, da de frykter at fiender kan bruke ulike hemmelige metoder for å «redusere den psykologiske stabiliteten» og gjøre dem «uforberedt på motstand».

Notatet skal også advare mot «datapsykovirus» som kan infisere brukeren, og tar opp myten om psykogeneratorer fra sovjettiden som beskriver enheter som kan lese tanker langveisfra, skriver The Insider.

Videre skriver nettstedet at notatet også nevner fiender «som er i stand til å psykologisk infisere personell og har hypnotiske evner», uten at det nevnes hvem disse fiender er.

Har stor interesse for astrologi og pseudovitenskap

Et annet forslag er å pare de mer mentalt sårbare agentene med mentalt sterke, ved å gjennomføre intervjuet og bygge opp selvtilliten deres, hevdes det.

The Insider skriver også at general Aleksandr Komov, nestleder i FSO, har blitt satt til å implementere planen. Nettstedet viser også til en kilde i Kremls sikkerhetstjeneste som hevder at Komov er ekstremt årvåken, men at han også har en stor interesse for astrologi og pseudovitenskap.

Det har hittil ikke vært mulig for uavhengige medier å bekrefte påstandene The Insider kommer med.