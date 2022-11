Ikea-møbler kan ha blitt produsert av politiske fanger i Belarus, opplyser den britiske miljøvernorganisasjonen Earthsight.

I Earthsights rapport, som ble offentliggjort fredag, anklages Ikea og flere andre europeiske møbelkjeder for å ha kjøpt treverk og møbler produsert av belarusiske fanger gjennom sine underleverandører. Det skriver Aftonbladet.

Belarus' fengsler og straffekolonier er fulle av politiske fanger og bruken av tortur er godt dokumentert. Ved å tvinge innsatte til å hogge trær og bearbeide treverk fungerer belarusiske fengselsmyndigheter i praksis som landets største skogselskap.

Belarus og landets president Aleksandr Lukasjenko er blant Vladimir Putins nærmeste allierte.

Penger til korrupsjon

En stor del av treet skal ha blitt felt i landets nasjonalparker som er under direkte kontroll av president Lukasjenko. Inntektene fra treindustrien går gjerne til korrupsjon, skriver Aftonbladet.

– Treindustrien er enormt viktig for Belarus. Gitt at alle skogene som dette treverket kommer fra er statseid, går til syvende og sist alle disse pengene inn i regjeringen og tjener til å støtte Lukasjenkos regime, sier Sam Lawson, direktør for Earthsightm, ifølge den svenske avisa.

Har pågått i flere år

Ifølge Earthsight har treverk- og møbelhandelen med Belarus pågått i over et tiår.

– En av hovedårsakene til at dette ikke ble avslørt tidligere, er at importørene har fått falske garantier for FSC-grønnmerket. En annen viktig årsak er at det ikke har vært et EU-krav for større selskaper å gjennomføre en skikkelig kontroll av at menneskerettighetene respekteres i deres leverandørkjeder. Dette er noe vi krever må endres, sier Sam Lawson til Aftonbladet.

Forest Stewardship Council (FSC) er en organisasjon som fremmer ansvarlig forvaltning av verdens skoger via tømmersertifisering.