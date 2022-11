Kurdisk milits sier de kan bli nødt til å stanse vakthold av IS-leirer

Kvinner i al-Hol-leiren nord i Syria, der mange med IS-tilknytning sitter. Den kurdiske SDF-militsen, som har ansvar for sikkerheten ved leiren, sier den ikke vil være i stand til å trygge leiren om Tyrkia fortsetter angrepene. Foto: Baderkhan Ahmad / AP / NTB

NTB

Den kurdiske militsen som holder vakt ved leiren al-Hol i Syria, sier de kan bli nødt til å stanse vaktholdet om Tyrkia innleder en bakkeoffensiv der.

SDF-militsen sier til BBC at de ikke lenger vil ha ressursene til å sikre al-Hol ved en tyrkisk offensiv.

Tyrkia har angrepet leiren og andre mål i regionen etter å ha beskyldt kurdiske separatister, blant dem YPG-militsen, for å stå bak bombeangrepet i Istanbul 13. november, hvor seks mennesker mistet livet. YPG er en sentral del av USA-støttede SDF. De kurdiske gruppene benekter å ha vært involvert i angrepet.

SDF anklager Tyrkia for å bruke det som påskudd for en lenge planlagt offensiv inn i Syria.

Huser IS-krigere

Den beryktede al-Hol-leiren i Syria rommer ifølge FN-tall 50.000 mennesker, hvorav rundt en femdel er utenlandske statsborgere. En stor del av dem antas å ha vært knyttet til IS. Den overfylte leiren huser også flere fordrevne syrere og irakiske flyktninger.

SDFs leder, general Mazloum Abdi, sier til BBC at ytterligere tyrkiske angrep vil gå ut over SDFs evne til å sikre leiren.

– Styrkene våre vil bli opptatt med å beskytte våre egne folk og familier, og vi vil ikke være i stand til å beskytte leirene, sier han.

Store konsekvenser

Åtte SDF-krigere skal være drept i flere tyrkiske angrep mot al-Hol. Seks utenlandske innsatte stakk av under angrepet, men ble senere pågrepet, skriver BBC.

Abdi sier at de tyrkiske angrepene vil ha konsekvenser som er dårlige ikke bare for SDF, men for hele verden.

– I åtte år har vi kjempet med det internasjonale samfunnet mot terrorisme. Vi kjempet sammen for å slå IS, og nå undergraver Tyrkias angrep alt det.