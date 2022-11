Siste pressekonferanse for Fauci i Det hvite hus

USAs smittevernsjef Anthony Fauci går av i desember. Her tar presidentens pressesekretær Karine Jean-Pierre og coronakoordinator Ashish Jha farvel på talerstolen i Det hvite hus tirsdag.

NTB

USAs smittevernsjef Anthony Fauci (81), som ble et kjent fjes under pandemien, har holdt det som sannsynligvis blir hans siste pressekonferanse i Det hvite hus.

Budskapet hans tirsdag var velkjent:

– For din egen og din families sikkerhet, ta en oppdatert coronavaksine så fort det blir mulig, sa smittevernsjefen. Det har blitt et mantra for amerikanske smittevernmyndigheter, ikke minst fordi folks vilje til å ta vaksinepåfyll har vist seg å være sviktende.

Vaksiner som beskytter mot undervarianter av omikron, har vært tilgjengelige siden i sommer. Så langt har bare 11 prosent av amerikanere i alderen fem år eller eldre tatt den.

Fauci går av som smittevernsjef i desember, og gir seg også som sjef for National Institute for Allergies and Infectious Diseases (NIAID) – en stilling han har hatt siden 1984.