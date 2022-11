Jordskjelv med styrke 7 utenfor kysten av Salomonøyene – tsunamivarsel avblåst

NTB

Et jordskjelv med styrke 7 ble tirsdag morgen registrert i Stillehavet utenfor kysten av Salomonøyene, ifølge US Geological Survey (USGS).

Det var ingen umiddelbare meldinger om større skader eller skadde personer.

Frilansjournalist Charley Piringi sa til nyhetsbyrået AP at han sto utenfor et lagerbygg nær en skole i utkanten av hovedstaden Honiara på øya Guadalcanal da jordskjelvet inntraff og sendte barna løpende av gårde.

– Skjelvet fikk bakken til å riste. Det var et stort et. Alle ble skrekkslagne og løp i alle retninger, sa han.

Skjelvet var 15 kilometer sørvest for Guadalcanal, på rundt 15 kilometers dyp, sa USGS. Det amerikanske byrået hadde opprinnelig rapportert en styrke på 7,3.

US National Oceanic and Atmospheric Administration utstedte først et tsunamivarsel for kyststrekninger som ligger innenfor 300 kilometer fra skjelvets episenter. Varselet ble senere trukket tilbake.

– Folk rådes til å oppsøke høyere terreng umiddelbart, sa en talsperson fra statsministerens kontor på Salomonøyene ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Rundt halv time senere kom ytterligere et jordskjelv like ved, denne gangen med en styrke på 6.

Minst 162 mennesker mistet livet i et jordskjelv på den indonesiske øya Java mandag.

Salomonøyene, Papua Ny-Guinea og en rekke andre øyer i regionen ligger langs Iden såkalte ildringen i Stillehavet, hvor nærmere 90 prosent av verdens jordskjelv inntreffer.