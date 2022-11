Forskere: Vulkanutbruddet på Tonga var det største som noensinne er registrert

NTB

Utbruddet fra Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai-vulkanen på Tonga i januar i år er bekreftet som det største som noen gang er registrert, ifølge forskere.

Vulkanen, som ligger under vann drøye 65 kilometer nord for Tongas hovedstad Nuku'alofa, sendte i januar ut en gigantisk sky av aske og gass som sirkulerte i jordens atmosfære i flere måneder.

Et newzealandsk forskerteam fra National Institute for Water and Atmospheric Research (NIWA) konkluderte mandag med at utbruddet er det største som noensinne er registrert. Ifølge dem ble havbunnen forskjøvet tilsvarende 2,6 millioner svømmebassenger – en tredel mer enn de opprinnelige estimatene.

– Utbruddet nådde rekordhøyder, og var det første vi noen gang har sett å bryte gjennom i mesosfæren, sier NIWA-maringeolog Kevin Mackay.

Til tross for den enorme forskyvningen av materiale, forble vulkanen stort sett intakt. Krateret er nå imidlertid 700 meter dypere enn før utbruddet. Forskerteamet har også bevist at vulkanen fortsatt har utbrudd.