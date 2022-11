Kina tvang til seg vrakrester fra en rakett

Et kinesisk kystvaktskip tvang til seg vrakrester fra en rakett fra den filippinske marinen i det omstridte Sør-Kinahavet, ifølge myndighetene på Filippinene. Her er restene av en annen kinesisk rakett, som ble funnet i sjøen utenfor Mamburao på Mindoro i Filippinene i juli i år. Foto: Den filippinske kystvakten / AP / NTB

NTB

Et kinesisk kystvaktskip tvang til seg vrakrester fra en rakett fra den filippinske marinen i det omstridte Sør-Kinahavet, ifølge myndighetene på Filippinene.

Marinen dro i land delene som fløt i sjøen og sendte ut en gummibåt for å trekke dem i land med et tau. Men et fartøy tilhørende den kinesiske kystvakten hindret dem.

Kineserne sendte ut sin egen gummibåt, kuttet slepetauet og tok med seg vrakgodset, som antas å være fra en kinesisk rakett.

Ingen ble skadd i hendelsen.

– Siden det var et uidentifisert objekt og ikke et spørsmål om liv og død, bestemte vår gruppe seg for å returnere, sa Cherryl Tindog, talsperson for det filippinske militæret.