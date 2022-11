Finland starter bygging av grensegjerde neste år

K9 panserartilleri deltar under Lightning Strike 22-øvelsen, i Rovajarvi, Finland, 23. mai 2022. REUTERS/Stoyan Nenov

NTB

Første fase av byggingen av et grensegjerde mellom Finland og Russland starter på nyåret, opplyser den finske grensevakten.

Finland har Europas lengste landegrense mot Russland, 1.340 kilometer.

I oktober ble samtlige partier i den finske Riksdagen enige om at det er nødvendig å bygge en barriere langs deler av grensen.

Første del av byggeprosjektet starter i begynnelsen av neste år, opplyser den finske grensevaktmyndigheten fredag. Det dreier seg om et tre kilometer langt gjerde som skal settes opp langs grensepasseringen ve

Gjerdet skal imidlertid ikke bygges langs hele grensen, kun på steder der det regnes som lett å ta seg over, til å begynne med 26 mil av den 130 mil lange grensen.

Det meste av grensen mellom Finland og Russland er i dag markert med et ti meter bredt felt med snauhogst, og overvåkingen skjer for det meste via kameraer og andre tekniske innretninger.

Landet har som mange andre europeiske land innført innreiseforbud for russiske statsborgere med turistvisum.