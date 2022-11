En ukrainsk gjenerobring av Krim-halvøya kan bety slutten for Putin, mener svensk ekspert

Makten i Russland henger i en tynn tråd for Vladimir Putin om Krimhalvøya tas tilbake av Ukraina, mener svensk ekspert. Foto: Gavriil Grigorov / Reuters / NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har vært tydelig på at krigen tar slutt når Ukraina har tatt tilbake Krim-halvøya. Et slikt utfall overlever ikke Vladimir Putin politisk, mener svensk ekspert.

Russlands angrep på Ukraina startet allerede i 2014 da Vladimir Putin og hans Russland annekterte Krim-halvøya. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har tidligere uttalt at Krim-halvøya skal tas tilbake.

Om det skulle skje er det ille ute med Vladimir Putin, mener svensk Russland-ekspert.

Vanskelig for å se at Putin «overlever»

Ifølge ekspert på russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk Gudrun Persson var annekteringen av Krim-halvøya veldig populært i Russland, også selv i kretser som var kritiske til Putin. Det var en aksept for handlingen i det russiske samfunnet, også i deler av Vesten.

– Putin slapp unna med det. At han skulle overleve et tap av Krim politisk har jeg veldig vanskelig for å se, sier ekspert på russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk Gudrun Persson ifølge Expressen, som siterer Dagens Nyheter.

Hvis Krim-halvøya igjen skulle falle i ukrainske hender mener Persson at Russland vil være nådeløst i sitt svar. Hun peker på videre terrorbombing som en trolig reaksjon.

Mener maktskifte er eneste mulighet

Persson mener at den eneste måten krigen i Ukraina virkelig kan ta slutt på er hvis den russiske ledelsen byttes ut.

– Når lederen i Kreml endrer etternavn, skjer det alltid en endring i den ene eller den andre retningen. Men vi vet ikke hvem som tar over. Hvis Putin er en Lenin, kan det bli en Stalin. Hvis Putin er en Stalin, så vil det kanskje være en Khrusjtsjov, sier Persson ifølge Expressen.

Hun påpeker at en slik endring kan være uforutsigbar og kan skje veldig raskt.