En oktoberdag i 2006 ble Vladimir Jakunin dekorert med medalje og utmerkelse fra selveste Vladimir Putin. Da hadde Jakunin vært sjef for den russiske jernbanen i om lag ett år. Men det var ikke der hans vennskap med den russiske presidenten begynte.

De var begge en del av KGB, Sovjetunionens etterretningstjeneste og sikkerhetspoliti, som i dag er erstattet av FSB. Tidlig på 90-tallet, i årene etter Sovjets fall, tilbrakte han mye tid i feriehjemmet sitt på Det karelske neset, sør for St. Petersburg. Blant hans nærmeste naboer var Vladimir Putin.

Ble Andrejs valg spikeren i kista for Vladimir?

Da var Vladimir Jakunins eldste sønn, Andrej Jakunin, i tyveårene. I 2015, omtrent samtidig som Andrej leverte sin søknad om britisk statsborgerskap, forlot faren sin post som sjef for den russiske jernbanen. Både russisk og britisk media hevder imidlertid at Jakunin ble bedt om å si fra seg sin rolle som følge av sønnens beslutning om å bli britisk statsborger.

Jakunin er mangeårig venn med Putin. Sønnen hevder han ikke har noe tilknytning til den russiske presidenten. Foto: Dmitry Lovetsky / Reuters/NTB

Da hadde Vladimir Jakunin allerede vært på USAs liste over sanksjonerte oligarker som følge av annekteringen av Krimhalvøya i ett år. Ifølge Bureau of Investigative Journalism skal imidlertid slettes ikke dette ha satt kjepper i hjulene på Jakunin, som gikk i sønnens fotspor og flyttet til Storbritannia. Der skal han ha kjøpt opp eiendom, betalt for privatskole og levd i luksus.

I 2018 fikk han arbeidsvisum i Tyskland.

Årsaken til at dette lot seg gjøre var fordi Jakunin kun ble sanksjonert av USA og Australia, ikke av EU. Jakunsins halvt år lange arbeidsvisum i Tyskland ble likevel en het potet, siden Jakunin av en eller annen grunn fikk dobbelt så langt visum som det folk normalt får.

Det ble spekulert i om frøene til Tyskland-visumet ble sådd allerede to år tidligere.

– Det finnes ikke noe konspirasjon her

I 2016, to år før han fikk visumet godkjent, lanserte Vladimir Jakunin tankesmia Dialogue of Civilizations, med hovedsete i Berlin. Fokuset var internasjonale relasjoner og konflikt, og organisasjonen forsøkte å rekruttere tyske eksperter, men samtlige valgte å takke nei etter å ha fått nyss om at det var Putin-vennen som sto bak tankesmia. Da var det i hovedsak The European Council on Foreign Relations-alumni Stefan Meister som tok seg av rekrutteringen, på vegne av Jakunin.

Så fikk Jakunin godkjent sitt seks måneder lange arbeidsvisum og kunne dermed flytte til Berlin.

– Det finnes ikke noe konspiratorisk bak Jakunins visum. Det er helt normalt å få muligheten til å arbeide i byen hvor hovedkvarteret til din organisasjon er, sa talsmann for Jakunins tankesmie Grigorij Levchenko til Deutsche Welle i 2018.

Vladimir Jakunin avbildet sammen med Putin i 2014. Foto: Alexei Nikolskiy / RIA Novosti/Reuters/NTB

Sjonglerte britiske og russiske virksomheter

Samtidig ble sønnen Andrej, tross sitt britiske statsborgerskap, mer og mer involvert i russiske virksomheter, blant annet som styreleder av investeringsselskapet NAIMA. I 2014, samme året som faren ble sanksjonert og året før Andrej fikk sitt britiske statsborgerskap, kjøpte Andrej opp sjokoladeprodusenten French Kiss, og hadde som mål å bli Russlands ledende sjokoladeprodusent. Han planla også å bygge hoteller i Russland.

Samtidig etablerte han seg som investor i London, og nettopp dette er blitt John Christian Eldens knagg i sitt forsvar av Jakunin.

Men hva gjorde han egentlig på Svalbard, med en drone, midt i et sikkerhetsjordskjelv forårsaket av Russlands krigføring i Ukraina?

Det ønsker PST å få svar på.

Dronesiktetde Andrej Jakunin avbildet på Svalbard i august i år. Foto: Elden Advokatfirma / NTB

Arrestert i Hammerfest

29. oktober, nesten tre uker etter at Jakunin ble arrestert i Hammerfest, tiltalt for å ha fløyet drone flere steder i Norge, deriblant på Svalbard, ba PST om fire ukers varetektsfengsling for den russisk-britiske statsborgeren.

Selv hevder han at han var på ferie og kun brukte drone som hobby.

Jakunins advokat John Christian Elden hevder at Jakunin blir forskjellsbehandlet. Han er selv klar på at han ikke har noe tilknytning til den russiske presidenten eller russiske myndigheter, tross farens svært nære relasjon til Putin.

– De som vet hvem Jakunin er, vet også om hans kritiske holdninger, så han håper det hjelper på å forstå hvor misforstått fengslingen er, skrev Elden i en SMS til VG 19. oktober.

Rettssaken mot ham er berammet til 29. november, og skal finne sted i Nord-Troms og Senja tingrett.