Nato: Ingenting tyder på at Polen-hendelsen var en villet handling

NTB

Det er ingenting som tyder på at eksplosjonen som tirsdag rammet en polsk landsby, er en villet handling, ifølge Nato. Det erfarer NTB.

Nato-sjef Jens Stoltenberg har onsdag formiddag kalt inn til et krisemøte om raketten som tirsdag tok livet av to personer i Polen.

Ifølge Polen skal det være snakk om en russisk rakett som traff landsbyen Przewodów, drøyt 6 kilometer fra grensa til Ukraina, tirsdag ettermiddag.

Russland avviser innblanding

USAs president Joe Biden har derimot antydet at raketten kan ha vært en luftvernrakett fra Ukraina.

NTB erfarer at Natos oppfatning er at ingenting tyder på at det er snakk om en villet handling.

Regjeringen i Russland har avvist at de har noe med hendelsen å gjøre.

– Uttalelser fra polske medier og embetsmenn om at russiske raketter skal ha slått ned i området rundt landsbyen Przewodów, er en bevisst provokasjon for å eskalere situasjonen, uttaler det russiske forsvarsdepartementet, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

Polen har ikke utløst artikkel 4

Polen har i etterkant av hendelsen vurdert å utløse Nato-paktens artikkel 4, som sier at Nato-landene skal rådslå med hverandre når sikkerheten til et av landene er truet.

Dette har Polen foreløpig ikke bedt om, opplyser en Nato-kilde til NTB onsdag formiddag.

I Nato-traktaten er det artikkel 5 som slår fast at et angrep på ett av medlemslandene er et angrep på alle. Flere eksperter som NTB har snakket med, mener det neppe blir aktuelt å utløse denne som følge av hendelsen i Polen.