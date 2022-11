Sergej Lavrov: Ukrainas forhandlingsvilkår er urealistiske

NTB

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener Ukrainas vilkår for å gå inn i fredsforhandlinger er urealistiske.

– Jeg gjentok at alle problemene ligger på den ukrainske siden, da de kategorisk nekter å forhandle og legger fram vilkår som åpenbart er urealistiske, sa Lavrov på en pressekonferanse etter et møte med Frankrikes president Emmanuel Macron.

Lavrov deltar for tiden som Russlands representant på G20-møtet i Indonesia, da president Vladimir Putin selv ikke har reist til toppmøtet.

Ukraina har tidligere gjort det klart at de ikke vil gi fra seg landområder til Russland, og at de vil ha tilbake områdene Russland har annektert, blant annet Krim-halvøya.

Lavrov sa også at det gjenstår hindringer for at Russland skal kunne eksportere korn og gjødsel til verdensmarkedene, men at FN jobber med å fjerne disse hindringene, skriver Reuters.

Han sa at FNs generalsekretær António Guterres selv har gitt ham forsikringer om dette.

Russisk korn og gjødsel er ikke direkte underlagt vestlige sanksjoner, men ifølge russerne blir eksporten i praksis hindret av blant annet sanksjoner som hindrer tilgangen som russiske skip har til havner.