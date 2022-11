ISW om Putins allierte: Russlands tilbaketrekning fra Kherson har skapt intern «ideologisk splid»

Før helgen besluttet Russland å trekke alle sine styrker ut av byen Kherson. Stedet som har vært et hovedsete for den russiske okkupasjonen. Dette har forårsaket splid i Putins sirkel.

«Russlands tilbaketrekning ut av Kherson by har utløst en ideologisk splid mellom Putin og mektige russere som støtter krigføringen i Ukraina, og tilliten til Putin er i fritt fall», skriver tankesmia Institute for the study of war (ISW).

Den russiske politikeren Aleksandr Dugin, som har støttet krigføringen siden invasjonens begynnelse, går ut og åpent kritiserer Vladimir Putin, som han kaller en autokrat. Dugin, som bærer kallenavnet «Putins hjerne», hevder at Putin mislyktes i å levere på sine mål da han ga grønt lys for å trekke seg ut av byen Kherson. Stedet hvor Russland feiret sin ikke-anerkjente annektering av Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja tidlig i oktober.

– Det er Russlands ansvar å beskytte og forsvare russiske byer, slik som Kherson, Belgorod, Kursk, Donetsk og Simferopol, sier Dugin, gjengitt av blant annet New York Times.

Sikter til fortelling om hersker som måtte bøte med livet

Videre sier Dugin at en autokrat har som ansvar å berge hele nasjonen ene og alene, eller betale «the king of rains»-prisen. Her refererer Dugin til «The Golden Bough» av James George Frazer, hvor en konge blir drept som følge av hans manglende evne til å berge folket gjennom en tørkekatastrofe.

Dugin understreker at Russland «ikke kan tape flere områder nå» og at «grensen er nådd», skriver ISW. Han gikk samtidig ut og ba Kreml om å legge fra seg sine «idiotiske ideer» om å ta i bruk taktiske atomvåpen, og heller slutte seg til «Den russiske ideen», et konsept som skisserer landets kall og mål som global supermakt. Dugin er blant de største forkjemperne av det ideologiske tankesettet, og har selv betalt en smertefull pris for sitt tydelige standpunkt.

Dugin mistet brått sin egen datter Daria, da bilen hun satt i gikk i luften 20. august. Russlands føderale sikkerhetstjeneste har anklaget Ukrainas spesialtjenester for å stå bak bombeangrepet som kostet 29-åringen livet.

Ukraina avviser anklagene.

Dugin står ved kisten til sin 29 år gamle datter Daria. Hun ble drept i august. Les mer Lukk

Russisk TV-profil: Spark de «inkompetente generalene»

Putins fremste propaganda-figur Vladimir Solovjov har også gitt uttrykk for oppgitthet og fortvilelse. Nå krever han at Kreml og militæret dedikerer alt de har til å nå sine mål i Ukraina, noe som innebærer å sparke «inkompetente generaler» ansvarlige for tilbaketrekningen i Kherson by.

ISW skrev søndag at Putin angivelig ga øverstkommanderende i Ukraina Sergej Surovikin, kjent som «dommedagsgeneralen», grønt lys for å trekke styrkene ut av Kherson under lovnad om å ta hele Donetsk oblast.

Slik åpenbar og hard kritikk av Putin, fra skikkelser i hans egen indre sirkel, er uhørt, og Dugins tordentale kan indikere en brå endring blant Russlands mektige røster.

Russlands president Vladimir Putin avbildet sammen med journalisten Vladimir Solovjov, som FSB hevder var et terrormål. Les mer Lukk

«Putins kokk»: Du har sviktet Kherson

Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin, kjent som «Putins kokk», stiller seg også kritisk til tilbaketrekningen, og hevder at Kreml «sviktet og solgte Kherson by til fienden».

Kreml og Putin hevder på sin side at tilbaketrekningen slettes ikke er et nederlag, men heller en nødvendig omgruppering. Russiske styrker skal angivelig være i gang med å trene opp om lag 120.000 ferske soldater som etter planen skal sendes til fronten til våren, hvor målet er å ta hele Donetsk oblast.

For tiden har russiske styrker etablert seg langs Europas fjerde lengste elv, Dnepr. Tvers over elven er den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj på plass i en gjenerobret Kherson by, til tross for at området er langt fra trygt.

Video: Her rekrutterer «Putins kokk» fanger til sin hær: