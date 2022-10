Zelenskyj anklager russisk taktikk for å være galskap

Landsbyen Bakhmut har i månedsvis vært under russisk artilleri-ild. Ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er russerne gale etter å ta byen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj mener russerne går til ekstreme skritt i forsøket på å ta tilbake frigjort landsby.

Byen Bakhmut i Donetsk-regionen har stått i kryssilden mellom ukrainske og russiske styrker i månedsvis. Før krigen bodde det 70.000 i byen, men den har vært mål for russiske artilleriangrep i lang tid.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier mener de daglige russiske angrepene mot landsbyen Bakhmut viser galskapen i den russiske taktikken.

Ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har de russiske militære lederne blitt helt oppslukt av målet om å kapre landsbyen.

– Det er her galskapen i den russiske ledelsen er mest tydelig. Dag etter dag i månedsvis har de sendt de stakkars innbyggerne til sin død og konsentrert høyeste nivå av artilleriangrep dit, sa Zelenskyj under sin nattlige tale til folket natt til torsdag, ifølge BBC.

Åtte angrep før lunsj

Ifølge Zelenskyjs rådgiver Oleksej Arestovitsj ble det i løpet av en dag igangsatt åtte forskjellige angrep mot byen før lunsj, men at alle fremrykkingene ble slått tilbake.

Byen er ifølge analytikere ikke spesielt militært viktig, men plasseringen langs veien mellom de ukrainsk-styrte byene Sloviansk og Kramatorsk gjør at dersom den faller, så vil også de byene kunne komme under kryssilden til russisk artilleri.

Ukrainas president kaller soldatene som forsvarer byen for helter.

Wagner-sjef vil ha skalp

Ifølge flere kilder blir russiske styrker støttet av den fryktede Wagner-gruppen i området, leiesoldatene til Putin-støttespilleren Jevgenij Prigozjin. Ifølge analytikere har han som mål å ta over byen for enhver pris, for å gi de russiske styrkene, og støttespillerne i Kreml en etterlengtet seier på slagmarken.

– Våre enheter møter konstant en sterk motstand fra fienden og jeg merker meg at fienden er godt forberedt, motivert og jobber selvsikkert og harmonisert, sa Prigozjin i en uttalelse nylig, og utdypet:

– Men dette stopper ikke våre styrker fra å rykke fremover, selv om jeg ikke kan kommentere på hvor lang tid det vil ta, sa han i uttalelsen. Han har tidligere uttalt at hans styrker rykker frem om lag 100 meter hver dag.

Ifølge den ukrainske presidenten gjør derimot Ukraina fremskritt langs hele frontlinjen og spesielt i sør i Kherson-regionen, forventes det fremover harde kamper, spesielt i fylkeshovedstaden Kherson.