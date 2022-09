Danmarks prins Nikolai sjokkert over dronning Margrethes beslutning

NTB

Danmarks prins Nikolai er sjokkert over at dronning Margrethe fratar ham og søsknene titler som prins og prinsesse.

– Familien min og jeg er selvsagt svært lei oss for dette. Vi er, som mine foreldre også har sagt, i sjokk over denne beslutningen og over hvor raskt det i virkeligheten har gått, sier den 23 år gamle prinsen til Ekstra Bladet.

– Jeg er helt uforstående til hvorfor dette skjer, legger han til.

Det danske kongehuset kunngjorde onsdag at dronning Margrethe hadde besluttet at fire av barnebarna, barna til prins Joachim, skal fratas sine prinse- og prinsessetitler.

Dette skjer ifølge kunngjøringen ved årsskiftet, men de fire får beholde sine adelstitler som grever og komtesse av Monpezat. De beholder også plassene sine i arvefølgen til den danske tronen.

Prins Joachim (53) er dronning Margrethes yngste sønn. Han har sønnene Nikolai (23) og Felix (20) fra sitt første ekteskap med grevinne Alexandra av Frederiksborg, og barna Henrik (13) og Athena (10) med sin nåværende franske kone, prinsesse Marie.