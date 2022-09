– Latterlig å antyde at USA står bak Nord Stream-lekkasjer

NTB

Russland krever at USA sier noe om hvorvidt amerikanerne står bak lekkasjene i Nord Stream-rørledningene. – Latterlig antydning, svarer USA.

– Vi vet alle at Russland har en lang historie med å spre disinformasjon, og nå gjør de det igjen, sier Adrienne Watson, talskvinne for USAs nasjonale sikkerhetsråd (NSC).

Uttalelsen er en reaksjon på en uttalelse fra talskvinnen for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova, som onsdag sa at president Joe Biden «er forpliktet til å svare på spørsmålet om hvorvidt USA gjorde den trusselen til virkelighet».

Zakharovas uttalelse er basert på et antydning om amerikansk involvering som Biden kom med i februar, få uker før Russland invaderte Ukraina og Tyskland stanset det omstridte Nord Stream 2-prosjektet. Rørledningen skulle frakte russisk gass til Tyskland, men rakk aldri å bli satt i drift.

Da sa Biden at «vi vil bringe Nord Stream 2 til ende dersom Russland invaderer».

En amerikansk tjenesteperson sier at Biden klart og tydelig hadde ment at rørledningen ikke ville bli satt i drift og at USA ville samarbeide med Tyskland om det.

– Han fikk rett fordi Tyskland gikk til det skritt å fryse prosjektet, sier tjenestepersonen.