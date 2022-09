Greenpeace: Gasslekkasjene tilsvarer åtte måneder dansk CO2-utslipp

Gassen som syder opp fra gasskablene som lekker i Østersjøen, skaper bobler i overflaten. Ifølge Greenpeace kan det lekke ut gass tilsvarende åtte måneder av Danmarks årlige CO2-utslipp. Foto: Det danske forsvaret via AP / NTB

NTB

Gassen som syder opp fra Østersjøen, der det er lekkasje i kablene Nord Stream 1 og Nord Stream 2, tilsvarer åtte måneder av Danmarks samlede CO2-utslipp, ifølge Greenpeace.

Miljøorganisasjonens beregninger er basert på offisielle rapporter der det heter at det vil være et utslipp på om lag 155 millioner kubikkmeter gass per rør.

– Hele den mengden er nå i ferd med å lekke ut, sier Mads Flarup Christensen, som er nordisk generalsekretær i Greenpeace.

Utslippet kan beregnes ut fra forskjellige modeller for hvor lang nedbrytningstid metan har, skriver det danske nyhetsbyrået Ritzau. Greenpeace baserer seg på en nedbrytningstid på 20 år, slik FN gjør.

Da tilsvarer utslippet 30 millioner CO2-ekvivalenter, skriver Ritzau.

– Det tilsvarer det vi slipper ut i Danmark på åtte måneder, og det er en ganske voldsom mengde. Dette er nok en grunn til at vi må være varsomme med å satse framtida vår på fossile brennstoffer, sier Christensen.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen er blant dem som har slått fast at lekkasjen skyldes sabotasje.

Uklart hvor mye som lekker ut

Om man regner med at metan brytes ned på 100 år, fører gasslekkasjen til rundt en femdel av Danmarks årlige CO2-utslipp, skriver avisa Politiken, som også har regnet på utsluppet.

Det er imidlertid uklart om all gassen vil slippe ut av rørene. Danske myndigheter har opplyst at de regner med at det ikke vil være før om en uke man kan komme tett nok på rørene til å undersøke dem.

Fram til da vil gassen fortsatte å lekke ut i store mengder, og det er ingenting å gjøre for å stoppe lekkasjen.

Skader trolig ikke havlivet

Oppsiden er at lekkasjen ikke har store innvirkninger på det marine livet rundt kablene, i hvert fall ifølge Greenpeace og Jacob Carstensen, som er professor i marin økologi.

– Den lokale miljøkonsekvensen er nok begrenset fordi gassen siger rett opp gjennom vannmassene og ut i atmosfæren veldig hurtig, sier Greenpeace-lederen.

Carstensen er enig og sier til Politiken at det kun er fisk som har vært like i nærheten av lekkasjen, som kan ha blitt skadd. Gassen er ikke giftig, slår han fast.