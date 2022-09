Rekordmange skutt og drept i Sverige i år

NTB

Aldri før har Sverige registrert flere skyteepisoder med dødelig utgang enn i år. Årets 48. skuddoffer ble drept i Kristianstad natt til fredag.

Flere mennesker er skutt i hjel i Sverige i år enn noe tidligere år. Med 48 skytedrap er den tidligere toppnoteringen med 47 skytedrap fra 2020 passert, og det er fortsatt tre måneder igjen av året.

Dermed er det stor sannsynlighet for at antall dødsskytinger kommer til å bli enda høyere før året er over.

Den 48. skytingen fant sted i Kristianstad sent torsdag kveld.

– Mannen er i 20-årsalderen og har dødd som følge av skadene han fikk, sier Mikael Lind i politiet region sør til den svenske avisen Dagens Nyheter natt til fredag.