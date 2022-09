Mann i 20-årene skutt i politiaksjon i Nordhordland

Mannen er kjørt til sykehus og siktet for trusler, opplyser politiet.

– I forbindelse med oppdraget oppsto en situasjon med personen, en mann i 20-årene, som førte til at politiet avfyrte skudd. Han var våken og bevisst da han ble kjørt med ambulanse fra stedet. Ingen andre er skadet i forbindelse med hendelsen, skriver Spesialenheten i en pressemelding.

Hendelsen skjedde i Knarvik i Alver kommune, Politiet opplyser at mannen det skutt mot, umiddelbart ble tatt hånd om av helsepersonell og kjørt til Haukeland universitetssjukehus.

– Mannen har formelt status som pågrepet og siktelsen gjelder trusler, sier jourhavende jurist Jan Christian Alvheim i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Saken etterforskes nå av Spesialenheten. Thor Larsen, påtalefaglig etterforsker i Spesialenheten, skriver i en epost til NTB at formålet med etterforskningen er å belyse hendelsesforløpet, og omstendighetene rundt situasjonen hvor det ble avfyrt skudd. Han skriver videre at Kripos er varslet og at de vil bistå Spesialenheten med åstedsundersøkelser.