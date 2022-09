Politiet hevder folk ble «lurt i felle» på Martha’s Vineyard – guvernør involvert

48 personer skal angivelig ha blitt plassert på et fly til Massachusetts på falske premisser. Politiet oppretter sak.

Det var torsdag at myndigheter i Florida, med den profilerte guvernøren Ron DeSantis i spissen, plasserte 48 personer på et fly til Massachusetts. Vel fremme i delstaten ble de fraktet til Martha’s Vineyard, en øy som er kjent som ferieparadis for velstående amerikanere.

De flere titalls menneskene hadde nylig ankommet Florida fra Venezuela. Ifølge politiet ble de lurt inn i USA med lovnad om arbeid.

Lokket

– Vi har igangsatt en etterforskning inn i denne saken som omhandler 48 migranter fra Venezuela. Vår forståelse er at en migrant ble betalt en viss sum for å rekruttere om lag 50 migranter i området rundt flyktningmottaket her i San Antonio. 48 personer ble lokket, og jeg sier lokket, på falske premisser og en lovnad om et hotellopphold på et par dager. De ble så plassert på et fly og sendt til Martha’s Vinyeard, sa politisjef Javier Salazar under en pressebriefing mandag.

Politisjefen ønsket ikke å gå i detalj, men de skal sitte på konkrete navn på mennesker som kan ha vært involvert, eller sitter på informasjon som politiet trenger.

Folk, også barn, ble angivelig brukt som politiske brikker og lokket til ferieparadiset.

På bestilling fra Floridas guvernør

Ifølge The Texas Tribune skal Florida-guvernør Ron DeSantis ha chartret to fly, og sendt migranter til ferieparadiset, som er flittigst brukt av velstående demokrater i USA. Mange av de demokratisk styrte byene og lokalsamfunnene er såkalte «sanctuary cities» – byer der den politiske ledelsen instruerer politi og rettsvesen til ikke å straffeforfølge folk kun fordi de er illegale innvandrere.

Floridas guvernør Ron DeSantis skal ha chartret flyene.

DeSantis' kommunikasjonssjef Taryn Fenske sier åpent at grepet er gjort for å «transportere illegale innvandrere til trygge byer».

– Delstater som Massachusetts, New York og California kan bedre ta vare på disse personene, som de har invitert inn i landet ved å gi insentiv til illegal innvandring gjennom å kalle seg 'sanctuary states' og støtte president Joe Bidens politikk med åpne grenser, sier Fenske.

– Ført bak lyset

I april begynte den republikanske høyborgen Texas å busse tusenvis av migranter til Washington D.C., New York og Chicago. Arizona fulgte etter i mai. Passasjerene må skrive under på at reisen er frivillig. Ifølge migrantene som ble fraktet til Martha’s Vineyard skjedde ikke dette på frivillig basis.

– Noen kom utenbys fra, utnyttet disse menneskene, og lurte dem i en felle med lovnaden om et bedre liv, som er det de ønsker. Med viten om at disse menneskene kom til å takke ja til alle muligheter de fikk, så ble de ført bak lyset og utnyttet på en reise via Florida og til Martha’s Vineyard, i det som fremstår som intet annet enn et politisk komplott, sier Salazar.

Så langt er ingen siktet i saken, men politiet utelukker ikke at siktelser kan bli tatt ut.

Video: Guvernørens pressekonferanse avbrutt: – Dere lyver til folket: