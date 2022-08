En «Trump med hjerne» bygger seg opp i Florida

Flere spør seg om Trump vil stille til valg igjen i neste presidentvalg. Men Trump splitter partiet og vil utvilsomt skape minst like mye kaos som da han stilte – og vant – valget i 2016 hvis han stiller i 2024.

Ron DeSantis kan være kandidaten som tar trumpismen tilbake til Det hvite hus, uten de aller største personlige kontroversene som Trump brakte med seg.

DeSantis er blitt en stjerne i Det republikanske partiet etter at han ble guvernør i Florida i 2018. I en valgkampvideo i forbindelse med valget den gang, spiller DeSantis på tradisjonelle verdier kombinert med et av de fremste symbolene på trumpismen.

Build the wall

I videoen leker DeSantis med datteren sin hjemme i Florida. Datteren stabler som barn flest klosser. Da kommer DeSantis med ett av Trumps mest ikoniske slagord:

– Build the wall, sier han. På norsk: Bygg muren. Det er en henvisning til grensemuren – som i realiteten ofte er et gjerde – Trump ville bygge mellom USA og Mexico.

Ron DeSantis sammen med kona Casey. Foto: Luis Santana / Tampa Bay Times via AP / NTB

DeSantis kone, Casey, deltar også i videoen som programleder. Rolling Stone kalte det den mest bisarre valgkampvideoen i 2018. Den var med på å sikre DeSantis både guvernørposten og en lederrolle i partiet. Han ble også en av Trumps viktigste støttespillere.

– Vi kan synes det er litt sprøtt, men det fungerer i amerikansk politikk. Det er derfor han har gått fram så mye som han har gjort, sier Jan Hallenberg, USA-ekspert ved det svenske Utrikespolitiska institutet.

Fra arbeiderfamilie til Harvard

DeSantis ble født i 1978 og vokste opp i den lille byen Dunedin i Florida. Han kommer fra en arbeiderfamilie der moren var sykepleier og faren TV-installatør.

– Han var en sta gutt. Hvis han bestemte seg for noe, gikk det ikke an å endre ham, sier faren, som også heter Ron, til The New Yorker.

Den sta gutten hadde få problemer på skolen, spilte baseball på høyt nivå og studerte juss på Harvard. Han tjenestegjorde også i Irak.

Da han kastet seg inn i politikken som et heller ubeskrevet blad i 2012, gikk det bare seks år før han vant guvernørvalget i Florida. I høst utfordres han av Charlie Crist, som var guvernør for Republikanerne, men nå er blitt med i Demokratene.

Corona-gjennombrudd

Coronapandemien ga DeSantis det virkelige gjennombruddet på den nasjonale scenen. Han motsatte seg å stenge ned Florida og var motstander av munnbind. Delstaten han styrte, ble fremstilt som en frisone som beskyttet borgernes individuelle frihet.

DeSantis ble en populær gjest hos Fox News og andre konservative medier. Samtidig begynte ryktene å gå om at DeSantis posisjonerte seg for en framtidig presidentvalgkamp.

Det er også blitt tema i guvernørvalgkampen nå i høst. Crist anklager DeSantis for å bry seg mer om Washington enn politikken på hjemmebane i Florida.

– Trump er styrket

Verken DeSantis eller Trump har sagt noe om hvorvidt de vil stille som presidentkandidat i 2024. FBIs etterforskning og ransakelse av Trumps hjem har skapt nye problemer for ekspresidenten, samtidig som kongresstormingen fortsatt kaster skygger over Donald Trump som person.

Flere demonstranter møtte opp da Ron DeSantis talte i Doral 21. august. Guvernøren er omstridt for sin abort- og LHBT-politikk. Foto: Carl Juste / Miami Herald via AP / NTB

– FBIs etterforskning har gjort at Trumps posisjon i partiet er styrket. Selv de republikanerne som har tvilt, har stilt seg bak ham nå. Min oppfatning er at DeSantis' vurdering er blitt endret og at han trolig venter til 2028 eller når det blir mulig, sier Hallenberg.

Nettopp det å utfordre Trump er nemlig noe som kan minne om et selvmordstokt blant republikanerne. Flere profiler har fått kjenne på det, blant annet Liz Cheney, som mistet sin kongressplass, og selv kan bli en Trump-utfordrer i 2024.

– DeSantis er forsiktig. Det er en balansegang. Det øyeblikket man utfordrer Trump, blir man brent, sier Dag Blanck, professor i nordamerikastudier ved Uppsala universitetet.

– Å få Trumps sinne mot seg kan være farlig, sier han.

– Ekte politiker

Hallenberg sier at det ser ut som om DeSantis har tatt et steg tilbake den siste tiden, i takt med at støtten til Trump har økt.

– Det er en indirekte konkurranse, ikke en direkte. Hvis begge blir kandidater, blir det en annen situasjon. Det er skyggefekting som pågår der Trump etter en periode med svakhet har overtatt initiativet, sier Hallenberg.

Politisk står Trump og DeSantis nær hverandre. DeSantis har ført en hard konservativ linje i Florida, og blant annet forbudt skoler å gi undervisning om homoseksualitet og kjønnsidentitet.

Men i motsetning til Trump er DeSantis nå en erfaren og disiplinert politiker. En av kommentatorene i Washington Post kaller ham en større trussel enn Trump, rett og slett fordi han er smartere.

– DeSantis har hittil lyktes best blant dem som vil arve Trumps velgere. Han er en ekte politiker, noe Trump ikke var, sier Blanck.