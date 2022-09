Kinas regjering uttrykker angivelig støtte til Kreml: – Russland forsvarer seg selv

For første gang siden krigsutbruddet i Ukraina skal Kinas tredje mektigste mann ha uttrykt forståelse for den russiske invasjonen. Uttalelsen kommer kort tid før toppmøtet mellom Vladimir Putin og Xi Jinping.

Natt til 24. februar brøt det ut krig på europeisk jord. Mens de flestes blikk var vendt mot Ukraina og Russland, var det enkelte som kjapt lot blikket flakke mot supermakten i øst, Kina. Ville de stille seg bak samarbeidspartneren Russland, eller ville de, som store deler av verden, fordømme invasjonen?

Lenge var det stille fra kineserne, før de omsider gikk ut og omtalte invasjonen som «en spesiell militær operasjon», og dermed indirekte stilte seg bak Kreml og deres fremstilling av krigen. De har likevel aldri direkte gitt sin støtte til Russland, men nå begynner man å ane tegn til en mulig endring.

– Ukraina er et nødvendig grep

Før helgen stilte Kinas tredje mektigste mann, Li Zhanshu – bare overgått i makt av formann Xi Jinping og regjeringssjef Li Keqiang – til et møte med en rekke lovgivere og russiske maktpersoner i Moskva, deriblant Statsdumaens formann Vjatsjeslav Volodin. Statsdumaens formann er lederen for underhuset under Den russiske føderasjonen og Det russiske keiserdømmet.

Ifølge den russiske regjeringen skal Li og delegasjonen fra Kina «ha vist sin støtte til Russlands interesser, da spesielt angående den pågående situasjonen i Ukraina», skriver CNN.

Sitatene under er hentet fra det russiske referatet fra møtet.

«Vi er i disse dager vitne til at USA og deres Nato-allianse øker sin tilstedeværelse nær den russiske grensen, noe som utgjør en alvorlig sikkerhetstrussel for russiske borgere. Vi forstår derfor at Russland anser det som nødvendig å ta grep for å sikre sine interesser», skal Li angivelig ha sagt.

Den kinesiske politikerens forklaring på invasjonen av Ukraina fungerer som et ekko fra Kreml, dersom Russlands gjenfortelling stemmer.

«Når det gjelder Ukraina, så anerkjenner vi at Nato har satt Russland i en umulig knipe, hvor de ble tvunget til å respondere med jernhånd», sier Li videre.

Kinas tredje mektigste, Li Zhanshu, avbildet sammen med Statsdumaens formann Vjatsjeslav Volodin 8. september. Les mer Lukk

Kina forteller en annen historie

Dette er første gang kinesiske myndigheter referer til invasjonen av Ukraina som nødvendig, dersom man skal lite på den russiske dokumentasjonen fra møtet. Ifølge det kinesiske referatet nevnte nemlig aldri Li eller den kinesiske delegasjonen Ukraina.

Ifølge Xinhua nyhetsbyrå, som eies av regjeringen i Folkerepublikken Kina, ga Li uttrykk for at Kina «ønsket å videreføre sitt tette samarbeid med Russland, hvor landene støtter hverandres interesser».

Det er ikke uvanlig at Kina utelater detaljer fra møter, men i dette tilfellet har forskjellene på de to referatene fanget interessen til eksperter.

– Den russiske versjonen forteller en helt annen historie enn den kinesiske. Dersom dette ikke er klarert med Beijing, kan det få konsekvenser, skriver Brian Hart ved China Power Project ved Center for Strategic and International Studies i en e-post til CNN.

Møtet ble holdt en uke før det kommende toppmøtet mellom de to landene.

Det er knyttet spenning til møtet mellom Russlands president Vladimir Putin og Kinas president Xi Jinping, som etter planen skal finne sted i Usbekistan førstkommende torsdag og fredag. Dette er første gangen de to lederne møtes ansikt til ansikt siden krigen i Ukraina brøt ut.

Møtet vil trolig dreie seg om et økt økonomisk samarbeid mellom supermaktene.

– Dette er en seier for Putin, som trolig vil gjøre det klart og tydelig for sitt folk at den kinesiske presidenten har valgt å møte ham fremfor Biden, sier Alicia García Herrero, ekspert på økonomi i Asia og stillehavsområdet ved investeringsbanken Natixis sin Hongkong-avdeling til Al-Jazeera.