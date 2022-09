Britiske sikkerhetsstyrker forberedt på det verste i sørgetiden etter dronningens død

Store folkemengder samlet seg foran Buckingham Palace da det ble kjent at dronning Elizabeth var død. Sikkerhetsopplegget i Storbritannia blir enormt i tida framover for å hindre terror.

Sikkerhetsopplegget som rigges etter dronningens død og i forbindelse med hennes bisettelse, blir trolig det største noensinne i britisk historie.

Det mener tidligere antiterrorsjef Nick Aldworth, som sier politi og sikkerhetsstyrker er forberedt på store folkemengder som sørger over dronningen. Derfor er planene som legges, i enorm skala. Væpnede styrker forbereder seg på det verste: Knivangrep, bomber og annen type vold.

Mens dronningen ligger på paradeseng, er det ventet mange timer lange køer av folk som ønsker å vise henne den siste ære. Derfor blir en av de første oppgavene å sette opp stengsler i gatene, slik at folk kan bevege seg trygt.

Aldworth har selv erfaring blant annet fra OL i London i 2012. Han sier til nyhetsbyrået AP at dette trolig blir det største sikkerhetsopplegget i landet noensinne.

Terrornivået i Storbritannia er fortsatt «betydelig», og et angrep betegnes som sannsynlig.

Åpner dørene for sørgende

Torsdag opplyste Buckingham Palace at dronning Elizabeth er død. Hun ble 96 år gammel.

Fredag starter sørgeperioden og minnehøytidelighetene etter dronning Elizabeths død. Samtidig tar Charles fatt på sin kongegjerning.

Med pomp, prakt og høytidelige tradisjoner skal britene minnes og sørge over kvinnen som ledet landet i drøyt 70 år.

I London skal det skytes salutt for den døde monarken, og over hele landet kommer kirkeklokkene til å ringe. Det anglikanske kirken har også oppfordret landets kirker, kapeller og katedraler til å åpne dørene for sørgende eller holde minnegudstjenester.

Kong Harald i sorg

– Personlig sørger jeg i dag over tapet av et kjært familiemedlem og en nær venn, heter det i kondolansen.

Kong Harald skriver at både han og familien hans håper kong Charles og den britiske kongefamilien finner styrke og trøst i denne vanskelige tiden.

– Våre dypeste kondolanser går også til det britiske folk som har mistet sin høyt elskede dronning, heter det videre.

Dronning Elizabeth var tremenning av Norges kong Harald.

Les hele kongens kondolanse her.

Medier: Harry rakk ikke fram

Prins Harrys fly skal ha landet 15 minutter etter den offisielle beskjeden fra Buckingham Palace.

Det skriver VG.

Flere utenlandske medier, blant annet Sky News og Daily Mail, skriver også at Prins Harry kom for sent til Balmoral, hvor dronningen døde.

Dronningens fire barn, Charles, Anne, Andrew og Edward, og Harrys bror prins William var til stede.