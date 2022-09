Kabinvindu knuste i passasjerfly på vei fra Warszawa til New York

Flyet fra LOT Polish Airlines-fly hadde tatt av fra Warszawa noen timer tidligere. Halvveis i flyvningen på vei til New York smalt det plutselig om bord da ett av kabinvinduene eksploderte. Les mer Lukk

Flere passasjerer fikk panikk da et vindu i flykabinen plutselig knuste da et Boeing 787-8 var på vei over Atlanterhavet.