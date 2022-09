Carl Bildt om ny Putin-video: – Tydelig at han ikke vil snakke med Sjojgu

En ny video av Vladimir Putin og hans militære ledere Sjojgu og Gerasimov viser tilsynelatende iskald stemning mellom presidenten og militær lederne.

Tirsdag besøkte Russlands president Vladimir Putin en stor militærøvelse som landet gjennomfører sammen med flere land, deriblant Kina.

På militærøvelsen som kalles Vostok, som betyr øst, møtte Putin blant annet forsvarsminister Sergej Sjojgu og forsvarssjef Valerij Gerasimov.

Flere bilder og en video har blitt delt av Kreml etter besøket. Særlig videoen har skapt flere spekulasjoner om hvordan stemning mellom Putin og hans militære ledere egentlig er.

Carl Bildt er sikker: –Tydelig at Putin ikke vil snakke

I et Twitter-innlegg deler Sveriges tidligere statsminister Carl Bildt videoen av Putin, Sjojgu og Gerasimov og poengterer stillheten mellom de tre.

Sveriges tidligere statsminister Carl Bildt.

«Ser dette ut som en glad og selvsikker trio? Det er tydelig at Putin ikke vil snakke med sjefen for de russiske styrkene», skriver Bildt i innlegget.

Det var svenske Expressen som først omtalte saken.

Sjefsforsker: – God grunn til å anta at det er dårlig stemning

Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Russland-ekspert, sier til ABC Nyheter at det er vanskelig å trekke noen konklusjoner ut av videoen, men legger til at det er tydelig at det ikke er noe «hyggeselskap».

Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvoll.

– Men det var det heller ikke, poengterer han.

– Det er jo en militærøvelse, og det er jo alvorlige saker.

Likevel mener Bukkvoll det er god grunn til å tro at det ikke er særlig god stemning mellom Putin og hans militære ledere.

– Dette først og fremst fordi det er tydelig at forsvarsminister Sjojgu hadde lovet Putin at det skulle være mulig å ta Ukraina ganske kjapt, og uten å gå til mobilisering.

Sjojgu var borte fra rampelyset i hele to uker, like etter at krigen brøt ut. Dette mener Bukkvoll tyder på at forsvarsministeren mildt sagt ikke var særlig populær da det ble klart at krigen ville bli mye vanskeligere og ta lengre tid enn forsvarsledelsens lovnader.