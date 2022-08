Stans i svensk kjernekraftverk kan føre til kraftig prishopp på strøm

NTB

Atomkraftverket Ringhals 4 i Sverige hindres fra å gjenoppta driften etter vedlikeholdsarbeid på grunn av feil ved omstart. Det kan føre til høye strømpriser.

– Stansen kommer til å gi en markant prispåvirkning, sier strømanalytiker Christian Holtz til TT.

– Det ene er at kraftproduksjonen i Sør-Sverige går ned, og det betyr at det blir en sterkere priskobling til kontinentet. Man skulle kanskje tro at prisene allerede er høye i Sør-Sverige, men de er to til tre ganger så høye i for eksempel Tyskland, Nederland og Frankrike, sier han videre.

Holtz sier at også overføringskapasiteten fra nord til sør i Sverige vil avta.

Ringhals 4 ble stengt i august for det årlige vedlikeholdsarbeidet og drivstoffskiftet på atomkraftverket. I forbindelse med en obligatorisk test da anlegget skulle restarte, ble trykkbeholderen, som er en av anleggets hovedkomponenter, skadd.

Skaden ble oppdaget mandag og reparasjonen er ventet å ta tre måneder.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å restaurere anlegget slik at strømproduksjonen kan starte på nytt, sier administrerende direktør Björn Linde ved kraftverket.

Kraftverket har en effekt på 1.120 megawatt og forsyner en by som Göteborg med over en halv million innbyggere to ganger på egen hånd, ifølge pressesjef Anna Collin.