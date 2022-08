Russisk fallskjermjeger om krigen i Ukraina: – Alt er en løgn

– Kremls rettferdiggjøring for å invadere Ukraina er en løgn, sier den russiske fallskjermjegeren Pavel Filatyev.

Fallskjermjeger Pavel Filatyev går til angrep på Kreml.

Den 33 år gamle russiske fallskjermjegeren Pavel Filatyev kjempet for hjemlandet i Ukraina, men ble sendt hjem på frontlinjen på grunn av en skade.

Filatyev har nylig skrevet skildringer om hvordan han opplevde krigen. Nå snakker han ut i en intervju med CNN.

– Kremls rettferdiggjøring for å invadere Ukraina er en løgn, sier Filatyev.

Disse uttalelsene kan sette livet til Filatyev på spill, og han er klar på at vet om hva konsekvensene kan bli. Filatyev er den første russiske soldaten som offentlig kritiserer Russlands invasjon, og han har fått hjelp til å forlate landet.

Mener troppene er slitne og sultne



Fallskjermjegeren sier han er livredd over situasjonen i Russland.

– Vi forstod at vi ble dratt inn i en alvorlig konflikt der vi rett og slett ødelegger byer og faktisk ikke frigjør noen, sier Filatyev til CNN.

Filatyev hevder at de russiske troppene i Ukraina er slitne, sultne og desillusjonerte etter seks måneder med krig.



En rekke eksperter har pekt på at de at de russiske styrkene virker dårlig organisert, og at invasjonen av Ukraina bærer preg av svake strategiske valg.

Hevder Russland vil trappe opp angrep

Tirsdag hevdet USAs ambassade i Kyiv om at Russland vil trappe opp angrep mot sivile mål. Ambassaden skriver at amerikanere som fortsatt er i Ukraina, bør komme seg ut av landet med en gang.

– Hvis du hører en høy eksplosjon eller luftvernsirenene går, må du umiddelbart søke dekning, skriver ambassaden i en advarsel til amerikanske borgere.