Russisk toppdiplomat sier han ikke ser noen diplomatisk løsning på krigen

NTB

Russlands FN-ambassadør Gennadij Gatilov sier at Moskva ikke ser noen diplomatisk løsning på krigen, og at Russland venter en langvarig konflikt.

Denne uka er det seks måneder siden den russiske invasjonen startet.

– Nå ser jeg ingen mulighet for diplomatisk kontakt, sier Gatilov i et intervju med Financial Times.

– Og jo lenger konflikten pågår, jo vanskeligere blir det å finne en diplomatisk løsning, legger han til. Ifølge ham blir det ingen direkte samtaler mellom de russiske og ukrainske presidentene.

Utspillet kommer etter iherdig diplomatisk jobbing fra flere parter de siste ukene. Det vil neppe falle i god jord hos dem som håpet at en avtale om korneksport fra de ukrainske havnene ved Svartehavet, som FN og Tyrkia bidro i forhandlingene om, kunne danne grunnlag for en mer omfattende avtale.

Ellers i intervjuet klager Gatilov på FNs rolle i krigen. Han mener at FN har kjørt seg fast i «politisering» siden krigen brøt ut, noe som ifølge ham har svekket FNs autoritet og FN som organisasjon. Resultatet er at organisasjonen ikke klarer å være en effektiv mekler, ifølge Gatilov.

Ifølge ham har russerne ingen kontakt med de vestlige diplomatene verken på eller utenfor jobb.

– Vi snakker rett og slett ikke med hverandre, sier han.