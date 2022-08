Spansk skogbrann blusset opp igjen

En større skogbrann nordvest for Valencia blusset opp igjen fredag og nærmer seg et vernet naturområde.

NTB

En stor skogbrann i Spania blusset fredag opp igjen tross kraftig regn. Brannen truer nå et vernet naturområde, opplyser lokale myndigheter.

Den siste uken har hundrevis av brannfolk kjempet mot to større skogbranner i den spanske regionen Valencia. En brann nær Benidorm er slukket, men Bejis-brannen rundt 70 kilometer nordvest for byen Valencia har blusset opp igjen og nærmer seg naturparken Sierra Calderona.

– Brannen har beveget seg sakte i løpet av natten, bortsett fra den sørøstlige delen, der utviklingen har vært mer aggressiv, skriver nødetatene på Twitter. En regional brannsjef sier til en kringkaster at det er snakk om en stor brann med en omkrets på rundt 120 kilometer.

Tidlig fredag startet en ny brann som følge av et lynnedslag i parken. Denne ble raskt slukket, men frykt for at den også kan blusse opp igjen, gjør at brannmannskapene foreløpig ikke har bekreftet at situasjonen er stabil.

Hittil i år har Spania vært rammet av rundt 400 skogbranner, som har ødelagt arealer på over 283.000 hektar. Det er mer enn tre ganger så mye som alle brannene i fjor.