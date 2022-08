Fløy forbi destinasjonen – pilotene antas å ha sovnet

To piloter antas å ha sovnet og fløyet forbi destinasjonsstedet under en flytur fra Sudan til Etiopia mandag.

Flyet av typen Boeing 737-800 fra Ethiopian Airlines var på vei fra Sudans hovedstad Khartoum til den etiopiske hovedstaden Addis Abeba da det ikke begynte nedstigningen da det skulle.

Data indikerer at flyet lå på en høyde på 37.000 fot, rundt 11.000 meter, da det ikke startet nedstigningen mot Bole-flyplassen i Addis Abeba. Det skriver BBC.

Flygekontrolltjenesten klarte tilsynelatende ikke å nå pilotene som satt bak spakene. Alarmen gikk da flyet fløy over destinasjonen uten å ha foretatt noe som helst.

Etter hvert iverksatte mannskapet nedstigningen og flyet landet rundt 25 minutter senere.

Luftfartsanalytikeren Alex Macheras skriver på Twitter at han er dypt urolig over hendelsen og antyder at flyvningen kan ha blitt et offer for pilotutmattelse.

– Pilotutmattelse er ikke noe nytt, og fortsetter å utgjøre en av de største truslene mot flysikkerheten internasjonalt.

Ethiopian Airlines flyr til Oslo lufthavn.

Flyselskapet har ikke kommentert saken.