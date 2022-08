Kriminell bande drev falsk politistasjon i åtte måneder i India

NTB

En kriminell bande i India kledde seg ut som politi og drev en falsk politistasjon i åtte måneder hvor de presset hundrevis av personer for penger.

Det er ikke uvanlig at svindlere utgir seg for å være politi eller soldater i India, hvor respekten for uniformerte tjenestepersoner er svært høy. Men å opprette en falsk politistasjon tar svindelen til nye høyder.

Hendelsen fant sted i delstaten Bihar, øst i landet. En lokal kriminell bande gjorde om hotell-lokaler til å se ut som en politistasjon. Der var de iført full politiuniform med tilhørende utstyr.

Innbyggere som kom inn for å opprette anmeldelser, ble krevd penger. «Politiet» krevde også penger i bytte mot lovnader om å hjelpe folk med å skaffe husly eller jobber i politiet.

For å gjøre bedrageriet mer realistisk ble også enkelte lokale innbyggere betalt for å late som om de jobbet i det falske politihuset.

Bedrageriet ble oppdaget etter åtte måneder da en ekte politibetjent oppdaget to falske politimenn som bar hjemmelagde våpen fremfor de tradisjonelle tjenestevåpnene.

Minst seks gjengmedlemmer, inkludert to kvinner, ble pågrepet. Den antatte hovedmannen er imidlertid ennå på frifot.