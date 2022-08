Nye beskyldninger om angrep mot atomkraftverk

NTB

Lørdag beskyldte Ukraina og Russland igjen hverandre for å angripe kjernekraftverket ved Zaporizjzja.

– Unngå å oppholde deg på gaten i Enerhodar! Vi har fått informasjon om ny provokasjoner fra okkupantene, heter det i en melding Ukrainas atomenergibyrå Energoatom har delt på meldingstjenesten Telegram. Meldingen er skrevet av en lokal leder i Enerhodar, byen der kraftverket ligger.

– Ifølge innbyggerne er det nye artilleriangrep i den retningen kjernekraftverket ligger. Det er 3–5 sekunder fra granatene avfyres til de lander, heter det i meldingen.

Russland-vennlige tjenestemenn gir på sin side Ukraina skylden for angrepet.

– Enerhodar og kraftverket Zaporizjzja blir igjen beskutt av Zelenskyjs militante, sier Vladimir Rogov, som jobber i administrasjonen russerne har satt inn i de okkuperte områdene ved kraftverket. Han sier raketter landet i området ved bredden av elven Dnipro og inne på kraftverkets område, men sier ingen ting om materielle skader eller menneskelige tap.

Kjernekraftverket i Zaporizjzja er Ukrainas og Europas største og har vært under russisk kontroll siden mars.

Ukraina og Moskva har gjentatte ganger beskyldt hverandre for å skyte mot kraftverket og dermed skape risiko for en atomkatastrofe. Torsdag var situasjonen ved Zaporizjzja tema for et hastemøte i FNs sikkerhetsråd.