Medier: Enighet om våpenhvile på Gazastripen fra søndag kveld

NTB

En våpenhvile på Gazastripen vil tre i kraft søndag kveld etter tre dager med angrep. Det melder både AFP og Reuters.

Det er egyptiske meklere som har foreslått våpenhvilen mellom Israel og Islamsk hellig fred (Jihad). Israel har takket ja, sier en egyptisk kilde til nyhetsbyrået AFP.

Også Reuters har fått opplysningen bekreftet, men av en palestinsk embetsmann. Reuters meldte tidligere at våpenhvilen ville starte klokken 20 lokal tid (19 norsk tid).

Avtalen om våpenhvile skal etter planen formelt kunngjøres av Egypt, skriver Al Jazeera.

– Pågår samtaler

Våpenhvilen har foreløpig ikke blitt bekreftet av Islamsk hellig krig, som de siste dagene har utvekslet angrep med Israel. En kilde i gruppen sier til AFP at samtaler om en våpenhvile er i gang.

– Det pågår samtaler på høyeste nivå. Motstanden vil ikke stoppe dersom okkupasjonens aggresjon og forbrytelser ikke stopper, sier kilden.

Egypts president Abdel Fattah al-Sisi har uttalt at egyptiske tjenestemenn snakker døgnet rundt med begge sider for å få slutt på volden. De melder å ha fått et ja fra Israel, mens de venter fortsatt på svar fra palestinsk side.

Mangel på strøm

Siden konflikten begynte fredag er minst 31 palestinere, deriblant seks barn, blitt drept ifølge palestinske helsemyndigheter. 275 skal være såret.

Israel melder på sin side å ha «uomtvistelig» bevis på at det var en bortkommen rakett fra Islamsk hellig krig som førte til at flere barn døde i Jabalia nord i Gaza lørdag.

Palestinske helsemyndigheter melder også at hele helsesystemet på Gazastripen kneler, og at medisinske forsyninger vil bli stengt av innen 48 timer.

Årsaken er at det eneste kraftverket i området gikk i svart lørdag grunnet mangel på drivstoff. Ifølge helsemyndighetene er nødgeneratorene ved sykehusene i ferd med å bli tomme.

Toppleder arrestert

Den siste krisen startet da en toppleder i Islamsk hellig krig ble arrestert tidligere i uka på den okkuperte Vestbredden. Israel stengte deretter veiene rundt Gaza og sendte forsterkninger til grensa i påvente av gjengjeldelsesaksjoner.

Siden fredag har Israel gjennomført tung bombing av Islamsk hellig krigs stillinger i Gaza. Den militante gruppa har svart med å avfyre hundrevis av raketter tilbake. To israelere er såret, mens andre styrker ble tvunget til å søke ly for rakettene.

Lørdag sa den israelske hæren at hele Islamsk hellig krigs ledelse er «nøytralisert» etter to dager med angrep.