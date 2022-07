Forsvarsekspert Tormod Heier: Russland vil tape krigen, og det er ikke bare godt nytt

Krigen i Ukraina er inne i sin sjette måned. Professor ved Forsvaret høgskole, Tormod Heier, mener Russland har begått en rekke strategiske feil og tror landet vil tape krigen.

24. februar i år gikk Russland inn i Ukraina, med plan om en rask militær seier. Krigen har ikke gått helt etter planen for russerne, og konflikten er nå inne i sin sjette måned.

Professor ved Forsvarets høgskole, Tormod Heier mener Russland har begått en rekke tabber, skriver NRK.

– Russland er mye mer sårbare nå enn de var før invasjonen, forteller Heier til allmennkringkasteren.

Dette er blant annet fordi USA har økt sin tilstedeværelse i Europa og fordi Nato har kommet tettere på den russiske grensen med innlemmelsen av Sverige og Finland. I tillegg må Russland tappe styrker fra andre utsatte områder for ha tilstrekkelig med soldater i Ukraina.

Heier legger vekt på at krigen aldri kunne vinnes i utgangspunktet –russerne er dømt til å tape.

– Skal du angripe et annet land, så må du ha tre-gangen så mange soldater for å kunne vinne. Det hadde – og har ikke, russerne, sier han til NRK.

Forsvarseksperten mener altså landet hadde trengt en halv million soldater på toppen av 190 000 de har sendt til Ukraina.

At russerne ikke vinner frem i Ukraina er på et vis dårlig nytt. Situasjonen blir mer uforutsigbar, og da øker faren for bruk av atomvåpen, ifølge Heier.

Han råder Vesten til trå varsomt i tiden fremover, vise åpenhet og forutsigbarhet.