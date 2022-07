Russlands snikoperasjon: Beordrer russiske fylker til å etablere «frivillige» bataljoner

Tankesmien Institute for the Study of War hevder at Kreml har beordret alle fylker i Russland til å mobilisere og sette sammen egne bataljoner som skal sendes til Ukraina. Men de frivillige vet ikke hva de går til.

Putin er i en skvis, og det har han vært siden april.

For å kunne mobilisere russiske reserver og sende sårt trengte styrker inn i Ukraina må Kreml erklære krig. Problemet er at så vidt russiske folk vet, skal man tro statskontrollert media, så pågår det ingen krig i Ukraina. Siden invasjonen natt til 24. februar har russiske myndigheter og russisk media konsekvent unngått ordet «krig», og referert til den pågående situasjonen i Ukraina som «en spesiell militær operasjon», ønsket velkommen av et ukrainsk folk som helst vil gjenforenes med Russland.

Etter snart fem måneder med krig er de russiske styrkene kraftig redusert, og de som fremdeles kjemper er utslitt og trenger både bistand og forsyninger.

Mye tyder på at en russisk mobilisering er i gang.

Kremls neste mål

Luhansk fylke har falt i russiske hender, og for tiden pågår det kamper i mindre byer i nabofylket Donetsk, som sammen med Luhansk utgjør Donbas. President Vladimir Putins neste mål vil sannsynligvis være å ta nøkkelbyene Slovjansk og Kramatorsk, hvor en eventuell beleiring vil resultere i at Putins påståtte mål er nådd; å erobre hele Donbas, som har vært vært herjet av konflikt mellom ukrainere og pro-russiske styrker siden 2014.

Men russiske styrker, på lik linje med ukrainske, er utslitt og trenger sårt ressurser dersom de skal klare å kjempe mot de ukrainske styrkene og vestlig våpentilførsel.

Her har Vladimir Putin et stort problem.

(Saken fortsetter under bildet)

Putin innrømmer ikke overfor folket at det pågår en krig. Samtidig trenger han å mobilisere til videre krigføring i Ukraina. Les mer Lukk

Putins dilemma

Dersom Kreml skulle ønske å mobilisere og sende hele krigsmaskinen inn i Ukraina, så må Putin erklære krig og innrømme overfor folket at det som foregår i Ukraina ikke er en «spesiell militær operasjon».

Nå tror tankesmien Institute for the Study of War (ISW) at Kreml har funnet en vei rundt. I en analyse publisert onsdag hevder ISW at Kreml har beordret samtlige av Russlands fylker, store og små, til å sette sammen og trene opp frivillige bataljoner fra hvert område.

– Russland har igangsatt en «frivillig mobilisering», hvor hver region må sette sammen minst en bataljon, sier krigskorrespondent Maksim Fomin til ISW.

«Frivillig mobilisering» betyr i praksis at Kreml har beordret alle 85 regioner, inkludert okkuperte Krim-halvøya og Sevastopol, til å lokke menn i alderen 18 til 50 år ut i krig med lovnad om økonomisk kompensasjon.

Lokkes med økonomisk gulrot

De frivillige soldatene vil signere halvårskontrakter hvor de kan tjene opp mot 350.000 rubler i måneden, altså cirka 61.000 norske kroner. Enkelte pengesterke regioner tilbyr i tillegg en umiddelbar utbetaling på 34.000 kroner til dem som velger å melde seg inn frivillig.

Russisk media har allerede bekreftet at slike bataljoner er etablert i 10 fylker, og det er ventet at de har klart å mobilisere 34.000 frivillige innen august. De vil gjennomgå en måned med trening i Russland, før de blir sendt inn i Ukraina.

Få av dem vet hva som møter dem i Ukraina, siden rapporteringen i russisk media i stor grad fremstiller krigen som en vennlig invasjon.

(Saken fortsetter under bildet)

En russisk vernepliktig soldat.

Russlands eneste håp er «snikmobilisering»

Ifølge Financial Times har Russland mistet 37.400 soldater siden krigen begynte. Tallene har de fra ukrainske myndigheter, så de må tas med forbehold. Britisk etterretning anslår at Russland har mistet om lag 25.000 soldater.

Angivelig skal mesteparten av de russiske styrkene som kjempet til seg tvillingbyene Sievjerodonetsk og Lysytsjansk i Luhansk fylke vært vernepliktige og russisk-støttede separatister, og ifølge Storbritannias forsvarsminister sliter de.

– Her snakker vi om taktikk assosiert med første verdenskrig, hvor de snegler seg frem meter for meter og tar et par små landsbyer. Slik det ser ut nå tror jeg ikke de vil klare å ta Slovjansk og Kramatorsk, som omtrent er omgjort til festninger nå, sier forsvarsminister Ben Wallace til Financial Times.

Det er ventet at neste fase av krigen vil dreie seg om nettopp Slovjansk og Kramatorsk, og dersom Russland skal klare å ta byene og resten av Donetsk fylke, er de avhengig av en storstilt mobilisering. Rekrutteringen av frivillige i distriktene tyder på at en «snikmobilisering» er i gang.