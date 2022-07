Eksperter om krigens neste fase: Da får Putin sin seier

En lang og blodig kamp om Luhansk fylke er å regne som over, og eksperter konkluderer med at Russland vant «andre fase» av krigen. Nå beveger kampen seg nordvest i Donetsk, og eksperter mener å se konturene av «fase tre».

Etter å ha tapt det som blir betegnet som «første fase» av krigen i Ukraina, valgte Putin å trekke styrkene ut av Kyiv og andre nøkkelbyer, og fokusere på Donbas. Det har, ifølge eksperter, fungert.

Med den vellykkede beleiringen av tvillingbyene Lysytsjansk og Sievjerodonetsk kunne russiske styrker erklære Luhansk fylke som okkupert.

Luhansk utgjør, sammen med nabofylket Donetsk, regionen Donbas. Nå forventer eksperter at det kommer en forsiktig pust i bakken, etterfulgt av kampen om byene Sloviansk og Kramatorsk i nordlige Donetsk.

– Dette er en seig kamp mellom to styrker som sliter, hvor begge lider av store tap og total utmattelse, sier Justin Bronk, ekspert på Airpower and Technology in the Military Sciences ved Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI), til CNN.

Ukrainske styrker forbereder seg på harde kamper i Sloviansk.

Da når Putin sitt mål

President Vladimir Putins neste mål vil sannsynligvis være å ta nøkkelbyene Sloviansk og Kramatorsk, hvor en eventuell beleiring vil resultere i at Putins påståtte mål er nådd; å erobre hele Donbas, som har vært vært herjet av konflikt mellom ukrainere og pro-russiske styrker siden 2014.

Per dags dato har Ukraina kontroll på industribeltet som strekker seg gjennom vestlige Donetsk og inn i byen Sloviansk, og britisk etterretning skriver i sin ferskeste rapport at de tror at russiske styrker vil bruke de kommende ukene til å ta tettsteder og småbyer som ligger langs dette beltet, før de aksjonerer mot Sloviansk og Kramatorsk.

Men Putin har dårlig tid.

En gutt sitter i storebrors armer og gråter etter å ha sagt farvel til foreldrene sine. Guttene ble evakuert ut av Sloviansk 6. juni, mens mamma og pappa ble igjen i byen.

– Det er stille før stormen nå

Denne «pausen» kan nemlig gi ukrainske styrker tiden de trenger til å mobilisere, hvile og få på plass vestlige våpen, noe som vil gjøre kampen om vestlige Donetsk desto hardere for de russiske styrkene.

Ifølge ekspert på krigsstrategi Max Bergmann tok Russland lærdom av fase 1 ved å trekke seg tilbake og fokusere på østlige Ukraina. Det gjenstår å se om Ukraina har tatt lærdom av fase 2, som endte i tapet av Luhansk fylke.

– Runde én var en knockout for Ukraina, men Russland stakk av med avgjørende poeng i runde to, sier Bergmann.

Slaget om tvillingbyene i Luhansk resulterte i omfattende tap for begge parter, hvor soldatene nå er utslitt og utstyr er svidd av. Samtidig fortsetter de seige kampene. Ukrainsk militær gikk fredag ut og rapporterte russiske småskalaangrep i minst 40 småbyer og tettsteder i Donetsk i løpet av 24 timer. De fleste av dem i nærheten av byen Bakhmut.

Ifølge Donetsk-guvernør Pavlo Kyrylenko er byen Bakhmut krigens nåværende «hotspot».

Donetsk-guvernør og sjef for Donetsks militære administrasjon Pavlo Kyrylenko opplyste onsdag over den krypterte meldingstjenesten Telegram at Bakhmut offisielt står midt i krigens hete.

– Det er stille før stormen, men her er det snakk om en hårfin balanse hvor vi ikke vet i hvilken retning krigen er i ferd med å tippe. Det pågår en febrilsk mobilisering i kulissene på begge sider, hvor man forbereder seg på kamp, sier Bergmann.

Tredje fase av krigen vil sannsynligvis dreie seg om deler av Donetsk som fremdeles ligger i ukrainske hender, og dersom Putins hær klarer å ta området vil Kremls påståtte mål med krigen være oppnådd og Donbas havner under russisk okkupasjon.