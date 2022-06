Norges russiske spøkelsesby: – Jeg teller dagene til jeg kan forlate

Pyramiden:

Midt på Svalbard, ikke langt fra Longyearbyen, ligger spøkelsesbyen Pyramiden. Noen få mennesker bor der, og de russiske soldatene som vokter det forlatte stedet beskriver det som «ingenmannsland, eid av alle, eid av ingen».

Pyramiden er som frosset i en tidsalder som lengst er forbi, med stalinistisk arkitektur og bysten av Lenin som vokter over forlatte boliger. Spøkelsesbyen både blomstret og visnet under Sovjets tid, og nå er den omtrent helt forlatt.

Området ble først oppdaget i 1910, og det var svenskene som først etablerte seg der. Da tilhørte Svalbard ingen, og det var ikke før Svalbardtraktaten ble signert i 1920 at øygruppen ble norsk. Syv år senere, i 1927, ble området kjent som Pyramiden solgt til Sovjetunionen.

Pyramiden ble en av Stalins to kullgruvebyer på Svalbard, og kull var den eneste grunnen til at de eksisterte. Industrien vokste og innen 1950 bodde det 2500 mennesker i Pyramiden, flere enn som bor i Longyearbyen i dag. Byen i det ugjestmilde området overlevde Sovjetunionens fall, og var fremdeles aktiv inn i 90-tallet.

Men det varte ikke lenge.

Pyramiden var en aktiv gruveby. Navnet har den fått fra fjellene som omfavner gruvebyen.

– Jeg teller dagene til jeg kan forlate

Minskende kullproduksjon og kostnadene ved å holde «der ingen skulle tru at nokon kunne bu» gående førte omsider til Pyramidens kollaps. Gruvene ble stengt i 1998, og da det ikke fantes andre grunner til å bo der, ble byen forlatt. Bare et fåtall russere lever der i perioder den dag i dag.

En av dem er Sergeij Rubelev, som trosser kulda og bor i den forlatte byen deler av året. Han tar blant annet i mot turister og andre besøkende i sommermånedene. Nylig ønsket han en gruppe journalister fra BBC velkommen i spøkelsesbyen.

– Når jeg er her teller jeg dagene til jeg kan forlate, men så snart jeg er hjemme i Russland savner jeg stillheten som er her, sier Rubelev til BBC.

Alexander Romanovskij er soldat og vokter «ingenmannsland, eid av alle, eid av ingen».

– Byen kryper inn under huden på deg

For tiden bor det syv personer i Pyramiden. En av dem er Olga Kuznetsova, som driver den lille baren ved Tulpan Hotel i Pyramiden. Kuznetsovas far jobbet i gruvene i byens storhetstid, og hun tilbragte mye tid på Svalbard som barn.

– Jeg føler at livet var lettere da, men det er nok bare minnene som spiller meg et puss. Nå er Pyramiden som et hjemsøkt hus av spøkelser vi en gang kjente, og det gjør meg trist. Stedet kryper inn under huden på deg, men jeg klarer ikke forlate, sier Kuznetsova.

Selv på sommerstid er Pyramiden tidvis ufremkommelig. Byen er isolert åtte til ni måneder av året, og det hender at isen ikke rekker å smelte før neste vinter står for tur. Ruvende over byen står det som inspirerte byens navn, pyramideformede fjell omringet av isbreer. Og like over fjorden ligger Svalbards hovedstad Longyearbyen. Og ved kysten i sørvest ligger russernes andre by på Svalbard, Barentsburg som fremdeles har rundt 400 innbyggere.



