Virkelighetens «Silent Hill»

En vårdag i 1962 møttes byrådet i byen Centralia for å planlegge den kommende feiringen av den amerikanske helligdagen «memorial day». Dagen, som er til ære for dem som har falt i militær tjeneste, feires siste mandagen i mai og et offentlig arrangement var under planlegging i Centralia. Slik ble det ikke.

Gruveeksperter advarte

Samtidig som møtet om feiringen ble holdt, skulle byrådet legge planene for ryddingen av åtte ulovlige deponi som befant seg i byen, og få bukt med ulovlig dumping en gang for alle. Gruvelandsbyen hadde landet på at ryddingen og byggingen av et stort kontrollert deponi var løsningen, til tross for at flere innbyggere mente at gruven de skulle bruke befant seg alt for nært bebyggelse og byens kirkegård.

Delstaten Pennsylvania, som Centralia ligger i, hadde vedtatt et forbud mot å bruke dagbrudd, altså åpne gruver, som deponi et par år tidligere. Årsaken var faren for gruvebrann. Department of Mines and Mineral Industries (DMMI) inspiserte dagbruddet i Centralia og så flere grunner til bekymring, spesielt de mange hullene i veggene som gikk direkte inn i de eldre underjordiske gruvene i nærheten, skriver History.com.

Giftig røyk stiger opp fra sprekker i hovedveien inn til spøkelsesbyen Centralia. Foto: Don Emmert / AFP/NTB

27. mai 1962

Tross advarslene la byrådet til rette for at arbeidet skulle fortsette og ansatte fire brannmannskaper til å delta i jobben.

«For mange høres dette kanskje ut som irrelevant lokalhistorie, og det hadde blitt det, hadde det ikke vært for en avgjørelse. Byrådets ryddemetode innebar nemlig å tenne fyr på gruven», skriver forfatter David Dekok i boken «Fire Underground» som omhandler hendelsen i Centralia. Flammene spredte seg under bakken, slik som DMMI hadde fryktet, til de eldre kullgruvene i området. Gruvene hadde vært nedlagt og stengt i flere år og i mellomtiden hadde byen vokst til på bakken over gruvene.

Brannene, som ble forsøkt slukket gjentatte ganger, førte til at giftige gasser steg opp i nabolagene, og i løpet av få år steg temperaturene i bakken under byen opp til nærmere 500 grader celsius. Innbyggere begynte å utvikle helseproblemer og husene begynte å kollapse.

«Ikke en gang de døde får fred » sto det i People magazines nyhetsartikkel fra 1981, hvor det står beskrevet at kirkegårdene i byen delvis hadde kollapset og at flere kister hadde forsvunnet ned i flammene.

Centralia har fått kallenavnet «virkelighetens Silent Hill» etter skrekkfilmen om lille Sharon som har gjentatte mareritt om en forlatt by rammet av en underjordisk ulmebrann. Bildet er fra premieren til filmen i 2006. Foto: Mario Anzuoni / Reuters/NTB

Virkelighetens «Silent Hill»

Innbyggerne fikk seg en vekker da en lignende hendelse nesten kostet en 12 år gammel gutt livet. Ifølge Peoples magazine befant Todd Domboski seg ute i bestemorens hage på valentinsdagen i 1979 da bakken under ham plutselig kollapset. 12-åringen falt ned i et tre meter dypt synkehull og giftig karbonmonoksid veltet ut rundt ham. Heldigvis klarte gutten å klarte opp via røttene til et tre og ble raskt løftet ut av synkehullet.

Det ble siste dråpen for mange, og kort tid etter begynte masseutflyttingen fra gruvebyen. Da brannen oppsto i 1961 bodde det over 1500 personer i Centralia. I dag bor det bare 5 personer der, og de går bokstavelig talt på glødende kull. Byen omtales som virkelighetens «Silent Hill», en film fra 2006 som omhandler en fiktiv by i delstaten Virginia som ble forlatt som følge av en underjordisk kullbrann. I filmen møter man den lille jenta Sharon som har gjentatte mareritt om den forlatte byen som fortsatt brenner, slik som Centralia.

Ulmebrannen vil trolig brenne i over 100 år til, og mange av husene og bygningene står der fortsatt, øde og forlatt. Veier som en gang tok deg til trivelige nabolag fører den dag i dag til en forlatt spøkelsesby, men også veiene er i ferd med å kollapse og bli ufremkommelige. Likevel oppsøkes byen stadig av skuelystne eventyrere som ønsker å tilbringe dagen i den brennende byen.