Svensk kommentator: – Russland er ikke så isolert som Vesten vil tro

At Russland er et av verdens mest isolerte land er, er en illusjon i Vesten, og stemmer ikke, skriver den svenske kommentatoren Mats Larsson.

Da Russland i slutten av februar bestemte seg for å invadere nabolandet Ukraina svarte Vesten med strenge sanksjoner.

Etter hvert som Russlands brutale herjinger har fortsatt, og meldinger om massedrap på sivile og andre grusomme krigsforbrytelser har tikket inn, har Vesten svart med flere og strengere sanksjoner.

For ikke lenge siden vedtok også EU og innføre stopp i import av russisk olje.

Fra Vestens side kan man dermed få inntrykk av at Russland har blitt et av verdens mest isolerte land. Men det stemmer ikke, skriver kommentator og journalist Mats Larsson i en kronikk i svenske Expressen.

– Det går sakte

Larsson skriver at sanksjonene innført av Vesten uten tvil merkes. Til sammen utgjør Vesten mer enn halvparten av verdensøkonomien, men det er ikke nok til å isolere Russland fullstendig.

Russland fortsetter å handle med nasjoner som Kina, India, Thailand og Brasil. Til sammen står disse landene for en tredjedel av verdensøkonomien.

Dette begynner å bekymre USAs president Joe Biden som prøver å overtale flere land til å slutte seg om sanksjonene mot Russland, skriver Larsson.

– Men det går så sakte, til tross for at krigen har bydd på mange eksempler på russisk aggresjon og brutalitet.

Importinntektene til Russland har økt

Nylig erklærte Kina at de fortsatt ville støtte Russland i sikkerhetsspørsmål.

Flere land som Vesten tradisjonelt sett har hatt et godt forhold til, som Brasil, Sør-Afrika og India, har også erklært seg nøytrale i konflikten.

Blant annet har India i stedet for å støtte seg til sanksjonene, heller økt sin oljeimport fra Russland siden krigen brøt ut.

De høye olje- og gassprisene som preger verden i lys av krigen, har faktisk bare vært med på å øke inntektene fra eksport av fossilt brensel, skriver Larsson.

I tillegg peker Larsson på at den russiske rubelen, som falt drastisk i verdi etter invasjonen, nå har kommet seg opp igjen, og til og med styrket seg mot dollaren.

Den russiske sentralbanken har også satt ned styringsrenten til samme nivå igjen etter krigen. Like etter at krigen brøt ut, og sanksjonene kom satte de nemlig opp renta til 20 prosent.

Tar tid

Flere rapporter har den siste tiden konkludert med at krigen dessverre trolig blir langvarig. Derfor har flere begynt å spørre seg om sanksjonene virker.

Larsson mener derimot at det er over tid Russland vil begynne å merke sanksjonene skikkelig.

Men hvem som vinner, hvordan en eventuell fredsavtale ser ut, eller til og med hva Russlands egentlige mål med invasjonen er, er alle spørsmål det er vanskelig å svare på.

– Den amerikanske statsviteren Michael John Williams kan ha rett når han til New York Times sier at Washington tror at krigen i Ukraina vil vinnes i vest, Russland tror at den på sikt vil vinnes i øst og sør, skriver Larsson.