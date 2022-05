Volodymyr Zelenskyj fordømmer Kissinger-forslag om å overgi territorium til Russland

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj avviser antydninger fra USAs tidligere utenriksminister Henry Kissinger om at ukrainerne bør gi fra seg deler av landets territorium i fredsforhandlingene med Russland. Han talte til Verdens økonomiske forum (WEF) i Davos via video onsdag. Foto: Markus Schreiber / AP / NTB

NTB

Ukraina raser mot USAs tidligere utenriksminister Henry Kissinger, som tirsdag foreslo at landet bør overgi territorium som del av forhandlingene med Russland.

Kissinger antydet i en videotale til Verdens økonomiske forum (WEF) i Davos tirsdag at fredsforhandlingene mellom Ukraina og Russland bør ha som mål å danne grenser langs «kontaktlinjene» i Donbas-regionen slik de var da Russland startet sin invasjon 24. februar, skriver CNN.

– Forhandlingene må begynne i løpet av de neste to månedene, før den skaper uro og spenning som man ikke lett kan løses. Ideelt bør delelinjen være en retur til den tidligere status quo, sa Kissinger.

– Å fortsette krigen etter det vil ikke handle om friheten til Ukraina, men en ny krig mot selve Russland, la han til.

Det vil i så fall si at Ukraina må si fra seg Krim-halvøya, som Russland annekterte i 2014, og opprørskontrollerte deler av Donetsk og Luhansk i Donbas.

Zelenskyj talte Kissinger hardt imot i en tale onsdag.

– Samme hva den russiske staten gjør, er det noen som sier «la oss ta deres interesser i betraktning». I år blir det hørt igjen i Davos, til tross for at titusenvis av ukrainere blir drept, sa Zelenskyj.

– Til tross for Butsja og Mariupol, og så videre. Til tross for de ødelagte byene. Og til tross for «filtreringsleirene» bygget av den russiske staten, der de dreper, torturerer, voldtar og ydmyker som på et samlebånd, la han til.

Zelenskyj sa videre at de «store geopolitikerne» som gir Ukraina råd om å overgi territorium til Russland, ikke tar vanlige folk med i regningen.

– Ordinære ukrainere. Millioner av dem som faktisk bor i territorium de foreslår å bytte for en illusjon om fred. Du må alltid se folkene, sier Zelenskyj.