Putin besøkte for første gang skadde soldater fra Ukraina-krigen

NTB

Russlands president Vladimir Putin møtte onsdag for første gang soldater skadd i Ukraina-krigen. – De er alle helter, sa han etter besøket.

Iført en hvit medisinsk frakk og i følge med forsvarsminister Sergej Sjojgu, håndhilste og snakket presidenten med sårede soldater ved Moskvas Mandryka militærsykehus, ifølge TV-kanalen Rossija-24.

Ifølge AFP spurte Putin en soldat om hans sønn og sa at «han kommer til å bli stolt av sin far». Presidenten spurte også leger ved sykehuset om de hadde alt de trengte, noe de skal ha svart ja på.

– Dette er mennesker som risikerer liv og helse for folket og barna i Donbas og for Russlands skyld. De er alle helter, sa presidenten i et TV-sendt møte etter besøket.

Russland sa 25. mars at 1.351 soldater var drept og 3.825 såret i Ukraina. Myndighetene har ikke offentliggjort noen nye tall siden det. Forsvarsminister Sjojgu sa tirsdag at Moskva er klar for en langvarig konflikt i Ukraina for å nå Russlands mål i landet.