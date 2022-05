Da Boris Bondarev sa takk for seg og hoppet av som Russlands ambassadør til FNs Genève-kontor, ble det stille i Moskva. Nå kommer svaret fra Putins talsperson.

– Her kan vi si at herr Bondarev ikke lenger er med oss, han er heller mot oss, sier Kreml-talsmann Dmitrij Peskovs i en kort kommentar til den oppsiktsvekkende avgangen.

Bondarev sparte ikke på kruttet da han på Linkedin kunngjorde sin avgang 23. mai.

– Angrepet på Ukraina er en alvorlig forbrytelse mot det russiske folket. Aldri har jeg skammet meg så mye over landet mitt som siden 24. februar. De som har besluttet å gå til krig, har gjort det for å forbli ved makten for evig, tordnet den 41 år gamle diplomaten me 20 års fartstid i russisk UD.

– Handlingene til den russiske ledelsen har støtte fra nesten hele befolkningen

Putin-talsmann Dmitrij Peskov Foto: Pontus Höök / NTB

Denne kritikken faller ikke i god jord i Moskva. Men ifølge Expressen skriver det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti at Peskov har lite kunnskap om Bondarevs rolle i det russiske regimet.

– I Kreml kjenner vi ikke til dette brevet. Dersom han var ansatt i Utenriksdepartementet, er dette en sak for Utenriksdepartementet. Han fordømmer handlingene til den russiske ledelsen, men handlingene til den russiske ledelsen har støtte fra nesten hele befolkningen i landet vårt. Det betyr at denne herren er imot den generelle, vanlige oppfatningen i landet vårt, sier Peskov.

– Det er uutholdelig det regjeringen min gjør nå

Bondarev på sin side argumenterer for at «løgnene har overtatt i det russiske utenriksdepartementet, og at han ikke lenger kan stå inne for det som skjer i sitt eget land.

– De siste årene har løgnene nådd et katastrofalt nivå. Det er blitt bygget et system som lurer seg selv. Det er uutholdelig det regjeringen min gjør nå. Som embetsmann må jeg bære en del av ansvaret for det, og det vil jeg ikke, sier Bondarev til nyhetsbyrået AP.

Risikerer hevnaksjoner



Utbrente russiske tanks på slagmarken i Ukraina. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Nyheten om topp-diplomatens plutselig avgang fikk bred omtale verden over. Å tale Kreml midt imot er ikke hverdagskost. Spesielt ikke under den pågående krigen mot Ukraina.

De aller fleste har valgt å sitte stille i båten og adlyde Putins ordre blindt. De som trosser lojaliteten tar en stor sjanse og risikerer hevnaksjoner.

Boris Bondarev startet sin karriere i det russiske utenriksdepartementet i Moskva som rådgiver for ikke-spredning av atomvåpen. Siden 2019 har han vært en av rådgiverne for Russlands FN kontor og andre internasjonale organisasjoner i Genève.

– Jeg tror jeg må være bekymret for sikkerheten min

Ifølge Reuters skal Bondarev flere ganger ha uttrykt bekymring over invasjon, og formidlet dette til russisk ambassadepersonell, men han ble bedt om å ligge lavt. Etter å ha lyttet til dette rådet i noen måneder, fikk Bondarev til slutt nok.

Nå er det ingen vei tilbake. Trolig blir han stemplet som forræder. Hva som venter han nå, vet ingen, men den tidligere diplomaten er på vakt.

– Jeg trakk meg og sa hva jeg mener, men jeg tror jeg må være bekymret for sikkerheten min, selvfølgelig, sier den tidligere russiske topp-diplomaten til BBC.

Bondarev har uttalt at han vil forbli i Sveits.