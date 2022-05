Jens Stoltenberg er trygg på Tyrkia-løsning

NTB

Nato-sjef Jens Stoltenberg tror det er en vei ut av konflikten med Tyrkia om svensk og finsk Nato-medlemskap, men sier Tyrkias bekymringer må tas hensyn til.

– Jeg er trygg på at vi, som så mange ganger før, finner en måte å løse disse utfordringene på og klarer å bli enige, slik at vi kan ønske Finland og Sverige velkomne som fullverdige medlemmer, sa Jens Stoltenberg da han talte til Verdens økonomiske forum i Davos tirsdag.

Finland og Sverige har begge levert sine medlemskapssøknader til Nato, men Tyrkia blokkerer den videre prosessen.

Tidligere mandag la den tyrkiske regjeringen fram en liste med krav for hva som skal til for at landet kan godta svensk Nato-medlemskap.

I en Twitter-melding hevder Tyrkias regjering at Sverige støtter den kurdiske militsen YPG og også den mer kontroversielle gruppa PKK. Landet krever slutt på dette. I tillegg er det krav om utlevering av påståtte terrorister fra Sverige og oppheving av sanksjoner mot Tyrkia.

Stoltenberg la i sin tale vekt på at Finland og Sverige vil bidra til å styrke forsvarsalliansen, men understreket samtidig at Tyrkias bekymringer må tas hensyn til.

– Som nordmann kjenner jeg Finland og Sverige godt. De vil bidra til å styrke vårt kollektive forsvar. Det er særlig viktig for den baltiske regionen.

– Jeg vil også fremheve at jeg anerkjenner viktigheten av å ta hensyn til Tyrkias bekymringer, sa Stoltenberg.

– Vi må sette oss ned og finne en vei fremover.

Nato-sjefen kaller Tyrkia en viktig alliert og påpeker at landet har en geografisk og strategisk plassering som er av stor betydning for alliansen.

– Ingen annen Nato-alliert har lidd mer under terrorangrep eller huset flere flyktninger enn Tyrkia, sa Stoltenberg i samtale med tidligere utenriksminister Børge Brende, som i dag er president for Verdens økonomiske forum.